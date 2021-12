Wann ist die Festplatten Vernichtung in Kempten nötig?

Löschen und entsorgen Sie alte Datenträger immer nur rechtskonform und sicher, um jegliche Risiken für Ihr Unternehmen auszuschließen.

Dafür bieten wir Ihnen die Datenlöschung und Festplattenvernichtung in Kempten an. In einem Unternehmen sammeln sich mit der Zeit einige Datenträger an, weil diese ersetzt wurden. Diese werden meist durch bessere Festplatten abgelöst und landen erst einmal in Schubladen oder Räumen, die derzeit von dem Unternehmen nicht gebraucht werden. Dies geschieht aus der Not heraus, weil viele Unternehmen nicht wissen, wie man Daten endgültig löscht. Aber genau dies verlangt der Datenschutz in Deutschland. Wenn Sie sich von IT-Schrott befreien möchten oder diesen erst gar nicht aufkommen lassen wollen, kann unsere Festplatten Entsorgung in Kempten eine große Hilfe sein. Wenn Sie sich an uns wenden, brauchen Sie für die Datenlöschung nicht viel Zeit. Ein Anruf genügt und wir vereinbaren mit Ihnen einen Termin für die Abholung der Hardware. Danach begeben wir uns gleich an die Festplatten Vernichtung in Kempten. Dabei können Sie sich selbstverständlich auf die Geheimhaltung unseres Betriebes verlassen. Aus diesem Grunde setzen wir auch nur geschultes und qualifiziertes Personal für unsere Dienste ein.

Bei uns bleiben keine Daten zurück – das können wir garantieren!

Wer sich an unseren Fachbetrieb wendet, geht kein Risiko ein. Wir löschen alle Daten endgültig. Auch dann, wenn die Festplatten sehr alt sein sollten oder einen Defekt aufweisen. Denn auch dann wären Ihre Daten trotzdem noch auslesbar, vor allem für Profis. Wir kümmern uns um die Datenlöschung und um die anschließende Festplatten Vernichtung in Kempten. Gerade die neuen Festplatten mit RAID System machen die Datenlöschung für Ihr Unternehmen recht schwer, auch wenn diese ansonsten gut sind. Es werden immer Daten gespeichert bleiben, die in falschen Händen, für viel Schaden sorgen können, eben den Datenmissbrauch! Wir als Partner an Ihrer Seite, kümmern uns um die rechtssichere Datenvernichtung mit der Festplatten Löschung in Kempten. Wenn Sie sich vorab von uns beraten lassen möchten, können Sie dies gerne tun. Ansonsten freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme, um Ihnen helfen zu dürfen. Wir sind immer für Ihr Unternehmen da!

Die Firma „IT Service Jakubowski“ bietet seit 2006 Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in vielen Großstädten verfügbar z.B in Dortmund, Bochum, Essen, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Hannover, Bremen, Hamburg, München, Stuttgart, Berlin, Brandenburg, Dresden und Umgebung.

