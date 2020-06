Walter Trummer: Lernen mit dem eva-Lernsystem®

Gefäßchirurgen am Aortenzentrum in Siegen weisen auf Einfluss von E-Zigaretten auf die Aorta hin SIEGEN. Sie werden oftmals gepriesen als Alternative zur klassischen Zigarette: E-Zigaretten. Doch das sogenannte Dampfen kann zu Funktionsstörungen der Blutgefäße wie der Aorta führen. Darauf weisen die Gefäßchirurgen am Aorten-Zentrum des Diakonie Klinikums Jung-Stilling in Siegen hin. Chefarzt Dr. med. Ahmed Koshty verweist dazu auf eine klinische Studie, die im...