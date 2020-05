Walter Trummer: Drop-outs richtig ansprechen

Bildungsexperte Walter Trummer nutzt das eva-Lernsystem® zur Wissensvermittlung Wenn Walter Trummer über erfolgreiche Lernmethoden spricht, ist ihm die Begeisterung für das Thema deutlich anzumerken - auch noch nach vielen Jahren in der professionellen beruflichen Weiterbildung. Was ist die Quintessenz einer nachhaltigen Wissensvermittlung für ihn: "Es ist das, was uns in unserem Leben begeistert, uns zum Lachen bringt, uns emotional berührt und uns stark interessiert....