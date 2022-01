Wahre Medizin und Heilung aller Krankheiten von A bis Z kommt für alle

Wer diese absurde Zeit hinterfragt, der wird die Wahrheit erkennen. In ihren Ratgebern hat die Autorin Vanessa Halen schon immer die Wahrheit über die Medizin, Gesundheit und Schönheit erklärt.

Wenn die Menschen wüssten, was sie nicht wissen, dann wüssten sie, was zu tun ist. – Dies war stets das Motto der Ratgeber-Autorin Vanessa Halen. Es war schon immer ihre Mission, die Welt zu hinterfragen und den Dingen auf den Grund zu gehen. Mit ihren erfolgreichen Ratgebern hat sie die Wahrheit aus den Bereichen Medizin, Gesundheit und Schönheit veröffentlicht. In ihrem Buch CYBER BEAUTY aus dem Jahr 2006 hat sie bereits die Hintergründe und die Wahrheit über die vorgetäuschte Corona-Pandemie veröffentlicht. Im Ratgeber VORSICHT, ARZT! verdeutlichte sie die Hintergründe dieser Welt: Big-Pharma, Ärzte, Juristen und Rechtsanwälte, Gerichte, Richter – oft gefährlich korrupt und falsch zum großen Schaden der Menschheit. Diese Täuscher handeln stets im Eigeninteresse und nur in die eigene Tasche – nach dem Motto: Geld regiert die Welt und macht die verängstigte Menschen zu Sklaven.

Wer sucht, der findet – die Wahrheit

Als schwer Betroffene hat die Bestseller-Autorin in ihren Ratgebern über ihre eigenen Erfahrungen berichtet, um den Menschen die Augen zu öffnen und ihnen die reine Wahrheit zu sagen. In ihrem Bestseller DIE OXY WUNDER MEDIZIN erläutert sie die wahre Heilkraft der Frequenz-Medizin im Gegensatz zur Schul-Medizin mit hochgiftigen Medikamenten, gefährlichen Therapien und operativen Eingriffen bis hin zum fragwürdigsten Massen-Experiment aller Zeiten: die Covid-Gen-Therapie mit mRNA, getarnt als sogenannte Corona-Impfungen. Im Buch SCHLANK-MIXER zeigt sie, wie die Lebensmittelindustrie mit hochgefährlichen Giftstoffen in ihren Produkten die Menschen ebenso verseucht wie Big-Pharma mit ihren giftigen Pillen. In den Büchern DIE NEUEN SCHÖNMACHER und HAUTSACHE SCHÖN erfährt man, wie Kosmetik-Produkte bewusst von Markenherstellern mit zwiespältigen Inhaltsstoffen versetzt werden, die absolut nichts mit Hautpflege zu tun haben. Aus den Ratgebern von Vanessa Halen erfahren Leser/innen die Wahrheit und wie diese niederträchtigen Machenschaften in dieser Welt auf perfide Weise miteinander verbunden sind und gegen die Menschen eingesetzt werden. Man muss nur den Mut haben, diese Welt zu hinterfragen, dann erfährt man die Wahrheit. „Wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm!“ – So lehrte einst die Sesamstraße unsere Kinder, den Dingen auf den Grund zu gehen. Und heute? Warum nur?

Vanessa Halen wünscht allen ein WAHRES NEUES JAHR 2022 in Freiheit.

Hier kann man DIE OXY WUNDER MEDIZIN kostenlos probelesen und bestellen:

https://www.bod.de/buchshop/die-oxy-wunder-medizin-vanessa-halen-9783735778093

Die Wahrheit über die Corona-Impfung: Dieses aktuelle Rechtsgutachten sollte jeder Skeptiker unbedingt kennen. HIER:

https://beatebahner.de/lib.medien/Rechtsgutachten%20zur%20Strafbarkeit%20der%20Impfung%20nach%2095%20AMG.pdf

Weitere Informationen über die wundervolle HF-Therapie, das neue YOUniverse Project sowie kostenlose Leseproben und Gratis eBooks, außergewöhnliche Tipps und Rezepte rund um die Themen Gesundheit, Schönheit und Wohlbefinden stellt die Autorin Vanessa Halen auf ihrer Homepage zur Verfügung:

http://www.wellness-infoseite.de

Die OXY WUNDER MEDIZIN – Anwendungen von A-Z in Gesundheit, Schönheit und Wellness

Der BoD-Bestseller von Vanessa Halen

ISBN 978-3-7357-7809-3

96 Seiten – 12,90 Euro

Verlag:

Books on Demand

In de Tarpen 42

22848 Norderstedt

Telefon: 040-534335-0

Rezensionsexemplar: presse@bod.de

Kontakt und Presseanfragen: info@wellness-infoseite.de

