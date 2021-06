VVA baut Kapazitäten in der Kommissionierung durch innovative Automatisierung deutlich aus

Bestandsanlage platzsparend mit automatischem Shuttle-Lager erweitert

Gütersloh – Die zu Arvato Supply Chain Solutions gehörende VVA-Gruppe hat ihr Distributionszentrum in Gütersloh im laufenden Betrieb modernisiert und erweitert. Vom langjährigen Partner SSI Schäfer ist in der Bestandsanlage auf begrenztem Raum ein automatisches Shuttle-Lager mit Kommissioniersystem errichtet worden, das die Kapazitäten im Bereich der sofort verfügbaren Artikelbehälter auf insgesamt mehr als 60.000 Plätze erweitert. Die neue Shuttle-Lösung ist gleichzeitig ein weiterer Schritt der Digitalstrategie, mit der Arvato aktuell die Automatisierung der weltweiten Standorte vorantreibt.

Auslöser für die Kapazitätserweiterung war einerseits das Geschäftswachstum der VVA (Vereinigte Verlagsauslieferung) in den vergangenen Jahren. Andererseits zeichnet sich das Geschäft durch eine signifikante Zunahme der Pickintensität aus. Als Partner und Dienstleister liefert das Unternehmen aus seinen drei Standorten Gütersloh, Verl und Gilching für mehr als 200 Auftraggeber Medienprodukte in den Handel und an Endverbraucher weltweit. Allein im zentralen Logistikzentrum in Gütersloh lagern ca. 70.000 verschiedene Artikel – neben Büchern, CDs und DVDs auch Zeitschriften, Kalender sowie Schreib- und Spielwaren. „Mit unserer bestehenden Anlage, die bereits auf sehr hohe Leistungen ausgelegt ist, sind wir nunmehr doch an Kapazitätsgrenzen gestoßen“, erläutert Harald Horstmann, Vice President Publisher bei Arvato Supply Chain Solutions. „Wir wollten das bestehende System weiter nutzen und nicht in eine komplett neue Lösung investieren. Deshalb haben wir uns gemeinsam mit SSI Schäfer für eine Modernisierung und Erweiterung entschieden.“

Der Intralogistik-Spezialist, der bereits 2006 die Bestandsanlage installiert hatte, erfüllte die hohen Anforderungen am besten. Auf nur 900 Quadratmetern Fläche wurde ein Lager- und Kommissioniersystem für einen Durchsatz von 16 Millionen Artikeln pro Jahr realisiert. Entwickelt wurde eine hochdynamische modulare Shuttle-Anlage mit ca. 40.000 Behälterstellplätzen. Das neue Shuttle-Lager befindet sich in einem 24 Meter hohen Anbau direkt neben dem bestehenden, 60.000 Paletten fassenden, Hochregallager und ist nach der patentierten 3D-Matrix Solution® von SSI Schäfer konzipiert. Durch die Installation der Arbeitsplätze auf dem Lagerkubus in 16 Metern Höhe konnte eine optimale Flächennutzung realisiert werden. Insgesamt 84 Einebenen-Shuttles vom Typ SSI Flexi sorgen für effiziente Ein- und Auslagerungsprozesse und 20 integrierte Lifte ermöglichen schnelle Materialflüsse auf der vertikalen Systemebene. Durch die Integration in den Lagerkubus konnte die Anzahl der Lifte und damit die Leistung gegenüber konventionellen Lösungen gesteigert werden. Jeder Arbeitsplatz hat Zugriff auf das gesamte Artikelspektrum der 3D-Matrix Solution® und ermöglicht somit eine One-Stop-Pick Solution. Insgesamt erweitert das neue System die Kapazitäten im Bereich der automatisch sofort verfügbaren Artikelbehälter auf mehr als 60.000 Plätze. Gleichzeitig wird die Zahl der Ware-zur-Person-Kommissionierstationen um 60 Prozent erhöht.

Installation im laufenden Betrieb

Eine besondere Herausforderung war die Systemerweiterung im laufenden Betrieb, die in drei Schritten erfolgte: Zunächst musste der Auftragsstart im Altsystem verlagert und weitergehend automatisiert werden. In einem zweiten Schritt erfolgte dann die direkte fördertechnische Anbindung des vollautomatischen Hochregallagers an die bestehenden und künftigen Lager- und Kommissioniersysteme. Der dritte und wichtigste Projektschritt war die Errichtung des Shuttle-Lagers inklusive der angebundenen Arbeitsplätze. Dabei wurde das Geschäft durch die Projektarbeiten zu keinem Zeitpunkt beeinträchtigt.

Die erste Bewährungsprobe hat das System bereits bestanden. Bedingt durch die besondere Corona-Situation und auch zahlreiche Spitzentitel im Weihnachtsgeschäft führte die hohe Buchnachfrage Ende des vergangenen Jahres bei der VVA zu den größten Bestellmengen seit der Gründung des Unternehmens. Teilweise wurden sogar die neu geschaffenen Kapazitäten komplett ausgelastet. Ein Höchstmaß an Liefertreue konnte die VVA trotzdem einhalten. „Sollte der Trend anhalten, ist die VVA dank der vorausschauend geplanten skalierbaren Lösung in der Lage, nochmals flexibel zu erweitern“, bestätigt Stephan Schierke, President Publisher bei Arvato Supply Chain Solutions.

Ergonomie und soziale Verantwortung

Besonderen Wert hat Arvato Supply Chain Solutions auf die Ergonomie der Arbeitsplätze gelegt. Gemeinsam mit SSI Schäfer und dem Start-up Cellumation wurden neuartige Arbeitsplätze entwickelt, bei denen u.a. Quell- und Zielbehälter auf einer Ebene angedient werden. Die neuen Arbeitsplätze des Shuttle-Lagers sind multifunktional und ermöglichen neben der Auftragszusammenstellung insbesondere auch die Rücksortierung von Retouren. Die Arbeitsplätze zeichnen sich ferner durch individuell einstellbare Arbeitshöhen, ergonomische Anordnung der Bedienelemente, berührungsfreundliche Materialien, die optimale Präsentation von Informationen sowie innovative Lichtsysteme aus.

Über Arvato Supply Chain Solutions/VVA:

Für mehr als 200 Auftraggeber liefert die Vereinigte Verlagsauslieferung (VVA) von ihren drei Standorten Gütersloh, Verl und Gilching (Verlegerdienst München) Bücher, CDs, Zeitschriften, Papier-, Büro- und Schreibwaren sowie Spiele in den Handel und an die Endverbraucher. Durch ergänzende Lösungen im Logistik-, Vertriebs- und Finanzbereich realisieren wir gemeinsam mit unseren Kunden einen individuellen und marktgerechten Komplettservice aus einer Hand. Als Verlagsauslieferung haben wir jahrzehntelange Erfahrung im Logistikgeschäft. Als hundertprozentige Tochter der Bertelsmann SE & Co. KGaA und eingebunden in den Arvato-Geschäftsbereich Supply Chain Solutions sind wir ein starker Partner in der Welt der Medien.

Arvato Supply Chain Solutions ist ein innovativer und international führender Dienstleister im Bereich Supply Chain Management und E-Commerce. In den Bereichen Telecommunications, Tech, Corporate Information Management, Healthcare, Consumer Products und Publisher trifft jeder Partner auf seinen Industriespezialisten. Rund 15.000 Mitarbeiter arbeiten weltweit an Dienstleistungen und praxisorientierten Lösungen. Mithilfe neuester digitaler Technologien entwickelt, betreibt und optimiert Arvato komplexe globale Supply Chains und E-Commerce Plattformen und wird damit zum strategischen Wachstumspartner seiner Kunden. Arvato verbindet das Know-how der Menschen mit den richtigen Technologien und passenden Geschäftsprozessen und steigert so messbar die Produktivität und Leistung seiner Partner.

