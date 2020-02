VR-Radio Stereo-Internetradio IRS-680 mit CD-Player, DAB+

Die Radiovielfalt aus aller Welt kommt nach Hause

– Riesige Programm-Vielfalt aus aller Welt

– Musik-Wiedergabe auch von CD und PC

– Kabelloses Musik-Streaming vom Smartphone

– Steuerung per Gratis-App möglich

– Großes, vollgrafisches TFT-Farbdisplay

– Wecker mit 2 Weckzeiten und Sleeptimer

Jetzt die Vielfalt des Radios aus aller Welt genießen! Denn die große weite Welt der Musik holt man sich ganz einfach direkt in die Wohnung: per WLAN – ohne laufenden PC. Auf Wunsch hört man auch deutschlandweites DAB+ sowie lokale UKW-Sender.

Die MP3-Sammlung streamen: Im WLAN greift man auch auf seine digitale Musiksammlung auf dem PC und Notebook zu. Oder man überträgt die Musik kabellos per Bluetooth von Smartphone und Tablet.

Sind noch CDs vorhanden? Dank integriertem CD-Player ist das Internet-Radio von VR-Radio ein echtes Multitalent. Endlich genießt man wieder den Sound von früher.

Nichts entgeht einem: Dank großem, vollgrafischem Display sieht man alle Informationen zum gewählten Sender und aktuell gespielten Musiktiteln auf einen Blick. Auch Datum, Uhrzeit, Wettervorhersage u.v.m. liest man bequem ab. So ist man schon beim Aufstehen bestens informiert!

Bequem vom Sofa aus bedienen: Das Webradio im Holzgehäuse lässt sich direkt am Gerät, per Fernbedienung oder noch komfortabler per Gratis-App vom Smartphone, iPhone, Tablet-PC oder iPad steuern.

– Riesige Programmvielfalt dank Internetradio, DAB+ und FM

– Frequenzbereich DAB: 174 – 240 MHz, UKW: 87,5 – 108 MHz

– Einfache Sendersuche: manuell oder per Auto-Scan

– Senderverwaltung: Sortierung nach Top 20, Genre, Land, Favoriten u.v.m.

– Frei belegbare Senderspeicher: 250 für Webradio, je 20 für DAB und UKW

– Integrierter CD-Player, spielt auch MP3-CDs ab

– MP3-Streaming vom PC dank DLNA und UPnP

– Funktion zur Erstellung von Wiedergabelisten

– Bluetooth 3.0 für kabellose Musik-Wiedergabe von Smartphone und Bluetooth-fähigen Audiogeräten, bis zu 10 m Reichweite

– Klangstarke Stereo-Lautsprecher: 2x 10 Watt RMS, Musik-Spitzenleistung: 40 Watt

– Großes, vollgrafisches TFT-Farbdisplay mit 6,1 cm / 2,4″ Diagonale und dimmbarer Beleuchtung: zeigt Sendernamen, Titelinformationen, Uhrzeit, Datum, Wetterprognose, Wecker u.v.m.

– Anzeige in Farbe oder Monochrom

– Schlaf-Timer: schaltet Radio automatisch aus, 1 Min. bis 100 Std. wählbar

– Energiespar-Modus: automatische Abschaltung nach 5/15/30 Minuten

– Equalizer: Normal, Mittig, Jazz, Rock, Soundtrack, Klassik, Pop, Nachrichten

– Radiowecker mit 2 Weckzeiten, weckt per Ton

– Einstellbare Schlummer-Funktion: erneuter Weckton nach 15/30/60/90/120/150/180 Min.

– WiFi-kompatibel: unterstützt WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Einfache Bedienung über 6 Tasten und 2 Drehregler, Steuerung auch per Fernbedienung

– Integrierte Teleskop-Antenne mit Kipp-Gelenk, Länge: 14 – 67 cm

– Hochwertiges Holzgehäuse

– Farbe: weiß

– Kostenlose App für iOS und Android: für Fernbedienung, Musik-Streaming und Favoriten-Verwaltung

– Anschlüsse: Netzteil, AUX-In, Kopfhörer-Anschluss (3,5-mm-Klinke)

– Stromversorgung Internetradio: 230-Volt-Netzteil, Fernbedienung: 2 Batterien Typ AAA / Micro (bitte dazu bestellen)

– Maße Radio: 38 x 14,5 x 22 cm, Gewicht: 3,3 kg

– Maße Fernbedienung: 140 x 18 x 45 mm, Gewicht: 44 g (ohne Batterien)

– Internetradio IRS-680 inklusive Fernbedienung, Netzteil und deutscher Anleitung

Preis: 129,95 EUR

Bestell-Nr. ZX-1812-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX1812-1232.shtml

Auch in schwarz verfügbar.

