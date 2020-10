VR-Radio Mobiles Digitalradio DOR-225 mit DAB+ und UKW

Das Lieblings-Radioprogramm überall in bester Digital-Qualität hören

– Große Sender-Vielfalt per UKW und DAB+

– 30 Senderspeicher für die Favoriten

– Kabellose Musik-Übertragung per Bluetooth von Smartphone

– 2 einstellbare Weck-Zeiten

– Betrieb per Netzteil oder Batterien

– Bluetooth 5: ideal für drahtloses Musik-Streaming von Smartphone & Co.

Die volle Programmvielfalt genießen: Per DAB+ empfängt man die meisten Radiosender deutschlandweit in bester digitaler Qualität. Oder man schaltet einfach auf sein lokales Lieblings-UKW-Programm um. Bis zu insgesamt 30 Sender lassen sich zum schnellen Abrufen als Favoriten speichern.

Stets über das Programm informiert: Das beleuchtete LCD-Farbdisplay zeigt neben Datum und Uhrzeit auch Sender- und Programm-Informationen, Musiktitel und mehr an.

Musik-Streaming für mehr Abwechslung: Die Lieblings-Songs überträgt man einfach kabellos per Bluetooth-Musik-Streaming vom Smartphone oder Tablet-PC. Dank Bluetooth 5 profitiert man von bis zu 40 m Reichweite! Geräte ohne Bluetooth-Unterstützung lassen sich schnell per Klinkekabel verbinden.

Perfekt für unterwegs: Der Empfänger von VR-Radio kann ganz flexibel mit Energie versorgt werden, entweder mit dem mitgelieferten Netzteil oder über handelsübliche Batterien. So muss man auch auf dem Zeltplatz oder am Badesee nicht auf beste Unterhaltung verzichten.

Sich auch angenehm wecken lassen: Es lassen sich zwei Weckzeiten einstellen. Zudem kann man wählen, ob man per Summer, DAB- oder UKW-Radio geweckt werden möchte. So startet man immer entspannt in den Tag.

– Große Sendervielfalt dank Empfang per DAB+ und UKW (FM)

– Frequenzbereich DAB: 174 – 240 MHz, UKW: 87,5 – 108 MHz

– Einfache Sendersuche: manuell oder automatisch

– 30 Senderspeicher: 10 für digitale und 20 für analoge Sender

– Bluetooth 5 für kabelloses Audio-Streaming von Smartphone und Bluetooth-fähigen Audiogeräten, bis zu 40 m Reichweite (freies Feld)

– Ausgangsleistung: 2 Watt RMS, Musik-Spitzenleistung: 8 Watt

– Beleuchtetes LCD-Farbdisplay mit 6,1 cm / 2,4″ Diagonale: zeigt Senderinfos, Datum, Uhrzeit u.v.m.

– RDS (Radio Data System): zeigt Interpret, Titel, Programminfos u.v.m.

– Digitaluhr mit automatischer und manueller Zeit- und Datumseinstellung

– 2 Weckzeiten: weckt wahlweise per Summer, DAB- oder UKW-Radio

– Ausschalt-Timer: 15/30/45/60/90 Minuten wählbar

– Ausrichtbare Teleskop-Antenne, ausziehbar auf bis zu ca. 66 cm

– Kopfhörer-Anschluss: 3,5-mm-Klinkenbuchse

– Stromversorgung: 4 Batterien Typ AA / Mignon (bitte dazu bestellen) oder 230-Volt-Netzteil (enthalten)

– Maße: 17,5 x 11 x 5 cm, Gewicht: 355 g

– Digitalradio DOR-225 inklusive Netzteil und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107372589

Preis: 32,75 EUR

Bestell-Nr. ZX-3027-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX3027-1235.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/UbBJmU3F

