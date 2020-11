VPLUS habitat eröffnet vierten Showroom

Wachstumskurs wird fortgesetzt – Viele neue Partner an Bord – Luftreiniger werden zu Verkaufsschlagern

Stuttgart/Ulm/Tel-Aiviv, 30. November 2020. Wenige Monate nach dem Start in Deutschland setzt das deutsch-israelische B2C-Startup VPLUS habitat seinen Wachstumskurs fort. In Ehingen bei Ulm wurde zwischenzeitlich der vierte Showroom eröffnet – nach den Standorten in Bayreuth, Stuttgart-Kornwestheim und Warschau. “Das bisherige gute Echo der Kunden gibt unserem Konzept mit einer cleveren Kombination aus regionalen Showrooms, einer aktiven Community und einer modernen Onlineplattform recht. Das Modell hat auch einen Namen: PE-Commerce – persönlicher E-Commerce”, erklärt Firmengründer und CEO Moshe Gazit.

Ehingen als vierter Standort

Der neue VPLUS habitat-Showroom befindet sich im Business Park Ehingen – dem ehemaligen Schlecker-Hauptsitz. “Die Nähe zum Alb-Donau-Center und die gute Verkehrsanbindung bieten uns sehr gute Voraussetzungen. Wir wollen auch in diesen neuen Showroom unser Konzept mit kleinen Veranstaltungen und Präsentationen fortsetzen – wenn die Corona-Beschränkungen das wieder zulassen”, fährt Gazit fort. Die Region zwischen Stuttgart und München ist nach seiner Ansicht sehr kaufkräftig und pflegt ein nachhaltiges und bewusstes Konsumverhalten. Dies seien gute Voraussetzungen für einen weiteren Erfolg.

Luftreiniger als Verkaufsschlager – neue Filter-Entwicklung

Die beiden VPLUS-Luftreiniger haben sich als absolute Verkaufsschlager erwiesen. Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie in Deutschland ist die Nachfrage nach den Geräten stark angestiegen. “Wir haben viele Anfragen von Hotels und Restaurants erhalten – auch Schulen interessieren sich für die Geräte”, freut sich Moshe Gazit über den Erfolg. Für den neuen VPLUS-Luftreiniger mit insgesamt 7 Filterstufen wurde ein spezieller HEPA-Filter der Klasse H 13 entwickelt, der durch eine Integration von Silber- und Kupfer-Ionen auch über Antivirus-Eigenschaften verfügt.

Nächste Showrooms in Planung

Der nächste Showroom von VPLUS habitat ist in München geplant – die Eröffnung soll zum Jahresbeginn erfolgen. “Unsere Community wächst täglich und es kommen kontinuierlich neue Hersteller mit an Bord”, erklärt Unternehmensgründer Moshe Gazit. In den vergangenen Wochen hat sich die Zahl der Firmen, die mit VPLUS zusammenarbeiten mehr als verdoppelt. Hersteller und Produzenten von exklusiven Designartikeln, hochwertigen Möbeln und Accessoires sowie besonderen Gesundheitsartikeln bekommen durch VPLUS spezielles Forum für ihre Vermarktung.

