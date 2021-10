Vorteilstage im Hotel Sonnbichl

Den Herbst in Südtirol zum Vorteilspreis genießen

Südtirol im Herbst ist ein einzigartiges Erlebnis. Jetzt sind die Farben besonders intensiv und das satte Grün der Wiesen steht im Kontrast zum Gelb und Braun des Laubs. Die Luft ist erfüllt von herbstlichen Düften. Gleichzeitig kann die Sonne immer noch mit angenehm warmen Strahlen verwöhnen. Die ideale Zeit also, vor dem Winter noch ein paar Tage Erholung in Südtirol zu tanken. Damit dabei rundum alles stimmt, haben wir im Hotel Sonnbichl, Ihrem Wellnesshotel im Dorf Tirol, eigens für die Herbsttage so einige attraktive Schmankerl für Sie zusammengestellt.

Ihr Wellnesshotel im Dorf Tirol: Vom 30.10.2021 bis zum 07.11.2021 zum Vorteilspreis

Eine beliebte Perle darunter sind unsere Vorteilstage vom 30.10.2021 bis zum 07.11.2021. In dieser Zeit erleben Sie unseren 4-Sterne-Superior-Luxus bei einem Aufenthalt von mindestens 3 Tagen zu Vorteilspreisen. Schon ab 378,00 Euro pro Person können Sie das 3-Tage-Arrangement buchen. Noch mehr Luxus gefällig? Dann entscheiden Sie sich einfach für eine unserer Suiten. Hier gibt es den 3-tägigen Aufenthalt während der Vorteilstage bereits ab 428,00 Euro.

Vieles inklusive im Hotel Sonnbichl

Dafür ist einiges mit dabei in den Paketen. Das fängt mit dem Frühstücksbuffet an und reicht bis zum 5-Gang-Feinschmecker-Wahlmenü am Abend. Dazu kommen Extra-Leistungen wie Kaffee und Gebäck für Frühaufsteher oder das 6-Gang-Galadinner jeden Donnerstag.

Zur Verwöhn-Halbpension kommen zahlreiche weitere Inklusivleistungen. So steht Ihnen in Ihrem Wellnesshotel im Dorf Tirol die wunderbar angelegte Saunawelt ebenso zur Verfügung wie das hervorragend ausgestattete Fitnesscenter. Tägliche Fitnessprogramme sowie mehrmals pro Woche stattfindende Themen-Aufgüsse in der finnischen Tageslicht-Sauna sorgen für Abwechslung. In der Wasserwelt schließlich genießen Sie Spaß und Entspannung im Hallenbad mit Gegenstrom-Anlage, im Whirlpool sowie im selbstverständlich beheizten Infinity-Pool, in dem Sie draußen Ihren Blick über die eindrucksvolle Bergkulisse schweifen lassen können. Überdies haben Sie optional natürlich die Möglichkeit, Ihr Verwöhn-Programm im Hotel Sonnbichl durch verschiedene Anwendungen zu ergänzen. Von Massagen, Packungen und Peelings bis hin zu Kosmetik- und Beauty-Behandlungen ist alles mit dabei. Schauen Sie sich in unserem Angebot um. Wenn Sie sich gleich bei der Zimmerreservierung entscheiden, können Sie zusätzlich sparen.

Dorf Tirol und Meran während der Vorteilstage erleben

Kostenlos für Sie während der Vorteilstage vom 30.10.2021 bis zum 07.11.2021 ist ebenfalls das Ausleihen von Nordic-Walking-Stöcken und Fahrrädern inklusive Helm. Die herbstlichen Landschaften rund um Ihr Wellnesshotel im Dorf Tirol laden zu ausgedehnten Touren ein. Versäumen Sie auch nicht, an unseren wöchentlichen Wanderungen teilzunehmen oder erkunden Sie das Dorf Tirol und Meran auf eigene Faust. Übrigens stellen wir Ihnen für die Dauer Ihres Aufenthalts einen hochwertigen Wanderrucksack sowie einen kuscheligen Bademantel einschließlich Badeset zur Verfügung. Außerdem erhalten Sie eine Meran Card, die ein wahres Feuerwerk an Vergünstigungen vom Museumseintritt bis zur Fahrt in öffentlichen Verkehrsmitteln für Sie bereithält.

Jetzt Vergünstigungen während der Vorteilstage im Hotel Sonnbichl nutzen

Lassen Sie sich also den Herbst in Südtirol mit seiner stimmungsvollen Atmosphäre, den Weinfesten und den Verwöhn-Luxus im Hotel Sonnbichl nicht entgehen. Unsere Vorteilstage sind die beste Gelegenheit für einen Besuch. Ihr Wellnesshotel im Dorf Tirol freut sich auf Sie.

