Vorteile in der Zusammenarbeit mit dem Telepower-Callcenter

Der Outbound-Kundenservice ist eine neuere, kostengünstigere Möglichkeit, Kunden zu unterstützen.

Ein Outbound-Kundenservice kann über einen ausgelagerten Anbieter wie Telepower oder auch intern erfolgen. Outbound-Callcenter konzentrieren sich auf die telefonische Unterstützung von Unternehmen. Ein Inbound-Callcenter hingegen konzentriert sich auf die Bearbeitung von Verbraucheranfragen. Beide Arten von Kontakten sind entscheidend für den Erfolg eines Unternehmens. Hier sind einige Vorteile der Verwendung von Inbound Calls durch Telepower für Ihr Unternehmen.

Outbound-Kundendienstmitarbeiter sind geschult, um auf die Bedürfnisse der Kunden einzugehen. Während Callcenter-Agenten für eingehende Anrufe Kundenanfragen bearbeiten, können Agenten für ausgehende Anrufe die unternehmensseitige Kommunikation übernehmen. Ausgehende Anrufe sind oft viel vorteilhafter als automatisch generierte E-Mails. Ausgehende Anrufe können Ihrem Team helfen, Kundenanliegen zu klären und den effektivsten Weg zu finden, sie zu lösen. Viele Unternehmen stellen fest, dass eine positive Kommunikation mit Kunden über das Telefon ihr Image stärkt.

Callcenter-Agents als externe Kundendienstmitarbeiter können produktiver & effizienter sein, als andere Arten von Kundendienste. Ausgehende Anrufe können die Produktivität steigern und die Gesamtqualität des Kundenerlebnisses verbessern. Es baut auch die Markenloyalität auf und stärkt die Kundenbeziehungen. Outbound Kundenservices sind eine großartige Möglichkeit, neue Kunden in Ihr Unternehmen einzuladen oder ihnen zusätzliche Produkte und Dienstleistungen anzubieten. Sie können sie auch nach dem Kauf eines Produkts kontaktieren.

Outbound-Agents sind auch effizienter als E-Mails. Sie können dringendere Angelegenheiten wie Produktrückrufe bearbeiten und sogar Kontoänderungen bestätigen. Sie können auch routinemäßige Folgefragen und Zufriedenheitsumfragen bearbeiten. Inbound-Anrufe eignen sich hervorragend zur Stärkung der Kundenbeziehungen. Sie können Ihrem Unternehmen beim Wachstum helfen, indem sie stärkere Verbindungen zu Kunden aufbauen.

Outbound-Kundendienstmitarbeiter führen auch Marktforschungen durch, um die Bedürfnisse ihrer Zielgruppe besser zu verstehen. Dies wird ihnen helfen, bessere Verkaufsskripte zu entwickeln. Sie können die Zielgruppe bitten, eine Umfrage zu beantworten oder auf eine E-Mail zu antworten. Zu wissen, was der durchschnittliche Kunde will, kann die Herangehensweise an den Outbound-Kundenservice erheblich verbessern. Telepower als Outbound-Callcenter ist eine ausgezeichnete Wahl für ein Unternehmen. Es ist eine der kostengünstigsten Möglichkeiten, ein Unternehmen optimal bei Interaktionen mit Kunden zu unterstützen.

Wir sehen uns daher auch in gewisser Weise als Motor für den Erfolg unserer Telepower-Auftraggeber. Und gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist es wichtig, nicht aufzugeben, sondern mit voller Zuversicht in die Zukunft zu starten. Wir von Telepower mit seinen drei Standorten und den vielen fleißigen Callcenter-Agents, sind gerne bereit, Ihnen dabei zu helfen.

Dafür steht telepower: Unsere Werte und Grundsätze.

Unseren AuftraggeberInnen garantieren wir individuelles Service, reibungslose Abläufe und eine zuverlässige Leistungserbringung. Unseren MitarbeiterInnen versichern wir einen teamorientierten, wertschätzenden und ehrlichen Umgang. Und eine freundliche, respektvolle sowie seriöse Kommunikation mit allen Menschen, die wir telefonisch kontaktieren, ist für uns selbstverständlich.

