Vortänzer: HIIT the Beat macht “Die Höhle der Löwen” zur Workout-Zone

Breakdance-Meister stellen auf VOX ihr innovatives Fitness-Programm vor. Interlutions entwickelt dazu die neue App

Berlin, 22.09.2020 – Gelungener Auftritt: Am 21. September wurde es im Studio der VOX-Gründershow “Die Höhle der Löwen” turbulent. Als erste Teilnehmer überhaupt begannen die Gründer von “HIIT The Beat” ihre Präsentation im Kopfstand. Das Angebot: 350.000 EUR für 10% an einem völlig neuartigen und kreativen Fitnessprogramm, das sich dank eines intelligenten Level-Systems für Teilnehmer aller Fitnessstufen eignet.

Das Konzept bietet eine einzigartige Kombination aus hochintensivem Intervalltraining, funktionalen Übungen und motivierender Musik, die passgenau zum Rhythmus von 100 bpm produziert wurde. Alle Moves gibt es in verschiedenen Varianten, so dass Anfänger nicht über- und Fortgeschrittene nicht unterfordert werden. So ist es möglich, sich mit den Übungen weiterzuentwickeln und die persönliche Fitness individuell zu verbessern.

Das Highlight: “HIIT The Beat” ist sowohl analog als auch digital verfügbar. So werden aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz über 100 Kurse angeboten, in rund 20 deutschen Städten finden regelmäßig kostenlose Outdoorworkouts statt. Ergänzt wird dieses Angebot um die App “HIIT the Beat by Breakletics”, die das Kursfeeling in die eigenen vier Wände bringt. Weltweit gibt es 1.000+ “HIIT the Beat”-Trainer, u.a. in Japan, den USA und Russland.

Um sicher zu sein, dass wirklich jeder mitmachen kann, haben die Gründer Peter Sowinski und Samim Quraischi das Konzept zunächst an ihren Müttern getestet. Neben der Machbarkeit ging es vor allem um den Spaßfaktor. “Samim und ich kommen beide aus dem Breakdance. Da ist es üblich, kreative Moves zu entwickeln und diese zu einer Choreografie zusammenzustellen”, so Peter Sowinski, dreifacher Deutscher Meister im Breakdance.

Den Spaß am Workout mit “HIIT The Beat” soll auch die neu entwickelte App unterstützen. Sie verschmilzt Fitness auf einzigartige Weise mit Mobile Gaming. “Mit jedem Training kann man so genannte “Beatpoints” sammeln und diese wiederum für neue Workouts einlösen. Wie bei einem Videogame wird man so immer stärker und besser”, so Samim Quraischi, Deutscher Meister im Breakdance.

Die neue App wird von Interlutions entwickelt. Die Digitalagentur mit Spezialisierung auf Gamification hat sich darüber hinaus am Unternehmen Breakletics beteiligt und dient somit weiteren Investoren als positives Beispiel. “Wir verfolgen die Entwicklung von “HIIT The Beat” schon seit der Gründung mit großem Interesse und freuen uns, dieser einzigartigen Fitnessbewegung mit unserem Know-how zum Erfolg zu verhelfen”, so Eric Meurers, CEO der Interlutions GmbH.

“HIIT The Beat” hat bei “Die Höhle der Löwen” übrigens keinen Deal bekommen. Dennoch gibt es bereits einige potenzielle Investoren, die großes Interesse bekunden.

Über Breakletics

Die Breakletics GmbH ( www.hiit-the-beat.com) ist ein Unternehmen von Peter Sowinski und Samim Omaid-Quraischi mit Sitz in Berlin. Breakletics ist Anbieter des Fitnessprogramms “HIIT the Beat”, das hochintensives Intervalltraining, funktionale Übungen und motivierende Musik zu einer völlig neuartigen Workouterfahrung verbindet. Breakletics bildet Trainer weltweit für analoge “HIIT the Beat”-Kurse aus und macht sein Programm zudem digital über die kostenlose App “HIIT the Beat by Breakletics zugänglich. Dank eines intelligenten Level-Systems ist “HIIT the Beat” für alle Fitnessstufen geeignet.

Über Interlutions

Die Interlutions GmbH ( www.interlutions.de) ist eine Digitalagentur mit Sitz an den Standorten Köln, Berlin, Hamburg und Frankfurt. Unter Leitung von Eric Meurers und Christian Schmidt liefert das rund 100-köpfige Team ein Full Service-Angebot, das von Strategie und Beratung über Kampagnenentwicklung und -umsetzung bis hin zu Software-Entwicklung und eCommerce-Lösungen reicht und Kunden auf ganzer Bandbreite bei der digitalen Transformation unterstützt. Als Experte für digitale Markenführung arbeitet Interlutions für renommierte Kunden wie Nintendo, Disney, Renault, Nissan und Super RTL. Zu ihrem Portfolio gehört die Entwicklung von Individualsoftware und Websites, wie auch E-Mail-Marketing und Apps.

Interlutions zählt zu den führenden Agenturen für die Anwendung der Open Source Software Symfony in Deutschland und engagiert sich u.a. als Event-Sponsor für ihre Weiterentwicklung. SensioLabs Deutschland, die deutsche Niederlassung des Lizenzgebers von Symfony, ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft von Interlutions.

