Vorhang auf! 5 Jahre Redeclub-München

Der Redeclub-München feiert sein 5 jähriges Jubiläum auf grosser Bühne!

Unsere Mitglieder feiern, dass sie Ihre rhetorischen Fähigkeiten vor Publikum trainieren und sicher und überzeugend vor Publikum zu sprechen können. Bei der Jubiläumsfeier werden unsere Clubmitglieder auf großer Bühne im Theater Drehleier ihre Reden halten.

Gute Reden und Vorträge zu halten, das kann man lernen!

Unsere Clubmitglieder erhalten zu jeder Rede ein konstruktives, wertschätzendes Feedback. Dies berücksichtigen sie bei der nächsten Rede und können sich so kontinuierlich verbessern. Das positive Lernumfeld unterstützt unsere Mitglieder bei der Entwicklung der eigenen Kommunikations- und Führungskompetenzen. Dadurch wachsen das Selbstvertrauen und die Sicherheit auf der Bühne vor Publikum freizusprechen.

Was bringt es bei uns im Redeclub-München mitzumachen?

-Sie entwickeln Ihr Talent, um Ihre Produkte oder Dienstleistungen überzeugend und authentisch zu präsentieren.

-Sie bekommen Zugriff auf das bewährte Ausbildungsprogramm PATHWAYS, einschließlich Videos, interaktiven Tests und Übungen, Feedback und Anerkennung und vieles mehr.

-Sie gehen in ihrem eigenen Tempo Schritt für Schritt vorwärts. Sie breiten sich zu Hause vor, unterstützt durch das Ausbildungsprogramm PATHWAYS

-Sie können Ihre Fähigkeiten beim Moderieren von Meetings verbessern.

-Sie erweitern ihre Fähigkeiten spontan und ohne Vorbereitung eine Rede zu halten. Ihre Schlagfertigkeit erhöht sich so erheblich.

-Sie erfahren mehr als nur Tipps und Tricks, Sie trainieren vor dem Club-Publikum.

-Sie bekommen ein ehrliches und aufrichtiges Feedback, für ihre Reden und können sich so von Rede zu Rede verbessern.

-Sie geben anderen für ihre Reden Feedback und sie lernen so ein wertschätzendes und konstruktives Feedback zu geben.

Ein Einstieg in das Ausbildungsprogramm ist jederzeit möglich!

Schauen Sie doch einfach mal vorbei um uns kennenzulernen.

Was ist Toastmasters?

Toastmasters International ist eine gemeinnützige Bildungsorganisation, die über ein weltweites Netzwerk von Clubs Rhetorik und Führungsqualitäten lehrt.

Die Organisation mit Hauptsitz in Englewood, Colorado, hat über 364.000 Mitglieder in mehr als 16.200 Clubs in 145 Ländern.

Seit 1924 hilft Toastmasters International Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund, selbstbewusstere Redner, Kommunikatoren und Führungskräfte zu werden.

Der bekannte US-Speaker Coach Ed Tate sagt:

„Deine Fähigkeit zu präsentieren beeinflusst Dein Einkommen, Deine Karriere aber auch Deine persönliche Lebensqualität!“

Toastmasters International® ist eine weltweit aktive non-Profit Bildungsorganisation, die ein einzigartiges Trainingsprogramm zur Verbesserung von Rede- und Führungsfähigkeiten anbietet.

Toastmasters International® zählt 364 000 Mitglieder in 16 200 Clubs verteilt in 145 Ländern.

Eine ausführliche Beschreibung des Programms „Rhetorik für den Beruf“ vom Redeclub-München befindet sich auf unserer Webseite.

Kontakt

Redeclub-München

Brigitte Herder

Quiddestr. 72

81735 München

089 / 450 81 775

info@redeclub.de

http://redeclub.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.