Vorbereitung auf Samstag Morgen: Was ist die wichtigste Lehre von Zeugen Jehovas?

Viele denken bei Pastellfarben nur an Farbtöne wie Hellblau oder Rose. Dabei steht das Wort Pastell für alle zarten oder auch blassen Farben und es gibt tatsächlich zu jeder kräftigen Farbe auch einen entsprechenden Pastellton: Rose beispielsweise von Rot, Hellblau von Blau, Apricot von Orange und so weiter, und so weiter ... Color Me Softly Pastelltöne sind eine softe Farbvariante mit dem edlen Touch. Ein ganz...