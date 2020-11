Von Kunden bescheinigt: Tipps für den bevorstehenden Wechsel auf SAP S/4HANA

SAP S/4HANA Lösungen von oneresource ag beantworten viele Frage

Wil im November 2020 – SAP S/4HANA Lösungen von oneresource ag beantworten viele Fragen, die sich heute die Führungsebene im Zusammenhang mit einem effizienten Transformation Roadmap beschäftigen. Wer sich mit der SAP HANA Plattform und SAP S/4HANA beschäftigt, steht früher oder später vor der Frage der Systemumstellung auf SAP S/4HANA. Alle Informationen über Strategie-Empfehlung von oneresource ag lesen Sie hier: https://oneresource.com/s4hana-strategie-empfehlung/

Die Öffentlichkeit kennt oneresource ag als einen renommierten Dienstleistungsanbieter. Diese Stellung kommt nicht von ungefähr, sondern wurde in langjähriger Arbeit durch Umsetzung und Realisierung innovativer Ideen hart erarbeitet. SAP S/4HANA Lösungen von oneresource ag helfen den Kunden die Fakten zu erarbeiten, damit sie in der Lage sind, die passende Strategie festzulegen und von einer umfassenden Methodik mit fünf Leistungspaketen zu profitieren. Zur Festlegung der richtigen Strategie ist nötig, interne und externe Fachkräfte im richtigen Masse einzubeziehen. oneresource ag bietet eine einfache Methodik mit fünf modular aufgebauten Leistungspaketen an: https://oneresource.com/s4hana-strategie-empfehlung/

Sind die ersten Reaktionen repräsentativ, werden die Strategie-Empfehlungen von oneresource einen Siegeszug antreten. Die intensive Arbeit hat sich also gelohnt. oneresource ag stärkt damit ihre Position und kann ihre Marktanteile weiter festigen. Das Angebot besticht durch nützliche Tipps, um konkrete Bedürfnisse der Kunden zu klären und daraus die relevanten Arbeitspakete abzuleiten. Zugleich öffnet sich oneresource ag neuen Kundenschichten.

Paolo Strever, der Geschäftsführer der oneresource ag sagte zu diesem Thema: “Wir freuen uns, zusammen die Potenziale zu identifizieren und konkrete Umsetzungsvorschläge zu unterbreiten. SAP S/4HANA Lösungen sind komplexe Anwendungssoftware, die in allen Bereichen des Unternehmens eingesetzt werden. Unsere Kunden werden von unserem Angebot nachhaltig profitieren.”

oneresource ag ist ein renommiertes Unternehmen und handelt nach dem Motto “Gemeinsam Stark”. Mit den angebotenen Services wird der komplette deutschsprachige Raum abgedeckt und grenzüberschreitende Lösungsansätze entwickelt.

oneresource ist führend in der Digitalisierung der Geschäftsmodelle und Transformation zu SAP S/4HANA. Zusammen mit ihren zukunftsorientierten und renommierten Kunden erarbeitet oneresource die erfolgreiche Transformationsstrategie und setzt diese mit einer transparenten Methodik um. Dabei stehen die Geschäftsprozesse des Kunden und der direkte Mehrwert immer im Zentrum der Überlegungen. Die 2012 gegründete Unternehmung mit Sitz in Wil (SG) ist in der ganzen Schweiz tätig und begeistert dank der äusserst erfahrenen Berater bereits über 150 renommierte Kunden. Immer unter dem Motto ‘mehr als Sie erwarten…’. Als strategischer Partner und “Value Added Reseller” von SAP adressiert oneresource ganz gezielt den KMU-Markt in der Schweiz. oneresource spricht die gleiche Sprache wie ihre Kunden. Heute begeistern rund 40 Experten die Kunden von oneresource. Aus einer Hand deckt oneresource den gesamten Customer Lifecycle ab: Business Consulting, Solution Design, ERP Neueinführung, Optimierung einer bestehenden Lösung, Betrieb und Support.

