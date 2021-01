Von Experten für Experten: Neue Gutjahr-Webinare ab Ende Januar

Präsenzschulungen geplant

Bickenbach/Bergstraße, 18. Januar 2021. Welche neuen Produkte gibt es 2021? Wie lassen sich Schäden an Großformaten auf Balkonen und Terrassen vermeiden? Was muss bei barrierefreien Duschen beachtet werden? Am 28. Januar 2021 startet der Entwässerungsspezialist Gutjahr die neue Seminarreihe für Profi-Handwerker mit kostenfreien Webinaren über Verarbeitung, neue Systeme und Normen.

Die Experten aus der Gutjahr-Anwendungstechnik erläutern in den Online-Seminaren, auf was es bei der Entwässerung, Entlüftung und Entkopplung von Belägen ankommt und geben Tipps und Tricks für die Verarbeitung an die Hand. “Mehr denn je wollen die Menschen ihr Zuhause schön machen. Um im Wettbewerb bestehen zu können, ist Weiterbildung enorm wichtig”; sagt Gutjahr-Geschäftsführer Ralph Johann. Aus diesem Grund bringt Gutjahr auch für das erste Halbjahr 2021 “Corona-gerechte” Online-Schulungen zurück: immer donnerstags, rund 45 Minuten und kostenfrei.

Leiten werden die Webinare Mitarbeiter der Gutjahr-Anwendungstechnik. “Im Fokus stehen Praxisvorführungen, Tipps für die Verarbeitung und neue Produkte. Handwerker können sich im Live Chat miteinander austauschen. Je nach Thema unterstützen uns Industriepartner, die ein spezielles Fachwissen mitbringen und ergänzen”, so Ralph Johann weiter.

Jetzt online anmelden

Interessierte können sich jetzt bereits für die ersten kostenfreien Praxis-Webinare anmelden:

– 28.01.2021: GUTJAHR Neuheiten 2021

– 04.02.2021: Schäden bei Terrassenbelägen vermeiden

– 11.02.2021: Grenzenlose Badgestaltung mit Großformaten

– 18.02.2021: GUTJAHR Neuheiten 2021

Die Anmeldung zu den Webinaren erfolgt einfach online unter Gutjahr.com/Praxiswebinar. Dort gibt es auch weitere Angaben zu den Inhalten der Webinare. Alle erforderlichen Informationen erhalten die Teilnehmer rechtzeitig vor Beginn des Webinars per E-Mail.

Weitere Webinare in Planung

Bei den bis Ende Februar angebotenen Online-Schulungen wird es nicht bleiben – weitere Webinare für die erste Jahreshälfte 2021 sind bereits in Planung und werden zeitnah veröffentlicht. Für das weitere Jahr plant Gutjahr aber auch wieder Präsenzschulungen, sofern dies die Infektionslage zulässt.

Gutjahr Systemtechnik mit Sitz in Bickenbach/Bergstraße (Hessen) entwickelt seit mehr als 30 Jahren Komplettlösungen für die sichere Entwässerung, Entlüftung und Entkopplung von Belägen – auf Balkonen, Terrassen und Aussentreppen ebenso wie im Innenbereich und an Fassaden. Herzstück der Systeme sind Drainage- und Entkopplungsmatten. Passende Drainroste, Randprofile und Rinnen sowie Abdichtungen und Mörtelsysteme ergänzen die Produktpalette. Mittlerweile werden die Produkte von Gutjahr in 26 Ländern weltweit eingesetzt, darunter neben zahlreichen europäischen Ländern auch die USA, Kanada, Australien und Neuseeland. Zudem hat das Unternehmen bereits mehrere Innovationspreise erhalten.

Firmenkontakt

Gutjahr Systemtechnik GmbH

Silke Ponfick

Philipp-Reis-Straße 5-7

64404 Bickenbach/Bergstraße

06257/9306-37

info@gutjahr.com

http://www.gutjahr.com

Pressekontakt

Arts & Others

Anja Kassubek

Daimlerstraße 12

61352 Bad Homburg

06172/9022-131

anja.kassubek@arts-others.de

http://www.arts-others.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.