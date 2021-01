Vom Suchen und Finden der Liebe: ihr Zauber und ihre Macht – Ratgeber zur Partnersuche

Mariana Gleue räumt in “Vom Suchen und Finden der Liebe: ihr Zauber und ihre Macht” mit den oft gegensätzlichen Vorstellungen über die Liebe auf.

Jeder Mensch trägt laut der Autorin dieses neuen Ratgeber in sich die Sehnsucht nach einer erfüllenden Partnerschaft. Sie wünschen sich, geliebt zu werden und selbst Liebe zu geben. Doch zur gleichen Zeit scheitern viele Menschen genau an diesem Ideal und stolpern bei der Partnersuche von einem Fettnäpfchen ins andere oder scheinen immer wieder an die falschen Menschen zu geraten. Es folgen gebrochene Herzen und enttäuschte Hoffnungen. Manche Menschen reden sich nach einigen solchen Erfahrungen ein, dass es die wahre Liebe entweder gar nicht gibt, oder sie diese aus dem ein oder anderen Grund einfach nicht verdienen. Es hilft dabei auch nicht, dass es so viele unterschiedliche Aussagen und Ideen über die Liebe gibt: es soll Liebe auf den ersten Blick sein. Oder Liebe kann nur nach einer langen Freundschaft funktionieren. Liebe darf keine Zweifel haben, usw. Die vielen, oft gegensätzlichen Ideen verwirren Menschen. Genau damit möchte dieses Buch aufräumen.

Beziehungscoach Mariana Gleue zeigt in ihrem neuen Buch “Vom Suchen und Finden der Liebe: ihr Zauber und ihre Macht” auf, wie die Leser die häufigsten Fallstricke in einer Beziehung umschiffen und die Weichen für eine harmonische Beziehung stellen. Sie beantwortet Fragen wie: Wer ruft wen an? Wie viel Nähe ist gut für eine Beziehung? Welche Regeln sollte man beachten, damit eine Partnerschaft gelingt und sich beide wohlfühlen? Es ist ein Buch aus der Praxis für die Praxis – und für alle, die sich wünschen, endlich in der liebevollen Zweisamkeit anzukommen. Mit vielen hilfreichen Soforttipps!

“Vom Suchen und Finden der Liebe: ihr Zauber und ihre Macht” von Mariana Gleue ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-21454-5 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online”Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

