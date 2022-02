Volle Funktionalität für sicherheitskritische Netzwerke

Low Code Plattform GAPTEQ gewährleistet Entwicklung und Betrieb von Webapplikationen in sicherheitskritischen, geschlossenen Systemen etwa von öffentlicher Verwaltung, Banken und Versicherungen

Im Zuge der digitalen Transformation gelten Cloudlösungen allerorten als Kernstück – dies haben gerade auch Branchen wie Banken und Versicherungen sowie die öffentliche Hand längst erkannt. Auch sie setzen bei der Datenarbeit verstärkt auf Cloudtechnologie. Im Hinblick auf sensiblere Informationen gelten jedoch vielfach weiterhin strikte Sicherheitsregeln und Vorgaben zur Nutzung von sicherheitskritischen sogenannten Self hosted Netzwerken. GAPTEQ trägt dieser Anforderung Rechnung und bietet seine Low Code Plattform für die schnelle und selbstständige Entwicklung von Businessapplikationen im Zusammenspiel mit SQL Datenbanken nicht nur für den Betrieb in der Cloud, sondern auch ganz bewusst zur Nutzung in geschlossenen Systemen an.

Zugriff im sicherheitskritischen Umfeld

Voraussetzung ist der Einsatz der BUSINESS Version. Diese gibt vollumfänglichen Zugriff auf alle GAPTEQ Funktionalitäten und erlaubt die Inanspruchnahme des Produktsupports sowie die Aktivierung beliebig vieler User mit eingetragenem, persönlichem Zugang. Möchten Unternehmen oder Behörden ihre Anwendungen zur Datenerfassung und Datenbearbeitung ohne Onlineverbindung zur Außenwelt und zum GAPTEQ Abrechnungsserver nutzen, wählen sie für die Lizenzierung einfach den Prepaid Modus.

Dieser ermöglicht

* die einmalige Rechnungsstellung für einen Zwölfmonatszeitraum

* den abgekoppelten Applikationsbetrieb etwa für die Realisierung von Intranetlösungen in sicherheitskritischen Netzwerken bzw. geschlossenen Systemen.

Zwei Versionen erhältlich

GAPTEQ ist in der BUSINESS Version und einer kostenfreien FREE Version erhältlich. Im Zusammenspiel mit den ebenfalls kostenfrei zur Verfügung stehenden GAPTEQ SAMPLE APPS können Interessenten die Funktionalitäten der Low Code Plattform unverbindlich kennenlernen und testen. Darüber hinaus steht eine interaktiv klickbare GAPTEQ Komponenten Demo bereit. Kompakte Webinare für Einsteiger und Fortgeschrittene vermitteln zudem Life Einblicke, Tipps und weiterführende Informationen zu Einsatz und Umfang der Low Code Plattform.

Lizenziert wird GAPTEQ im Prepaid oder Pay per Use Modus. Für den Betrieb werden eine IIS Umgebung und eine SQL Datenbank benötigt. Wahlweise sind entsprechende GAPTEQ Azure Cloud Pakete buchbar.

