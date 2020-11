Voll nachhaltig: Folge 2 der AGRAVIS-Audioreihe online

Die nächste Folge der Audioreihe “Voll nachhaltig – Zukunft gestalten entlang der SDGs” der AGRAVIS Raiffeisen AG ist online. In Folge 2 geht es mit SDG 3 um “Gesundheit und Wohlergehen”. Im Audio wird die Rolle der AGRAVIS für die Nahrungsmittelproduktion unter die Lupe genommen. Aber nicht nur hier setzt sich das Unternehmen für SDG 3 ein. Auch Mitarbeiter der AGRAVIS profitieren von speziellen Angeboten im Gesundheitsbereich.

Mehr Informationen über die AGRAVIS und die SDGs erhalten Sie unter agrav.is/sdgs.

Nachhaltigkeit bei der AGRAVIS Raiffeisen AG

Die AGRAVIS Raiffeisen AG ist ein modernes Agrarhandelsunternehmen in den Segmenten Agrarerzeugnisse, Tierernährung, Pflanzenbau und Agrartechnik. Sie agiert zudem in den Bereichen Energie und Raiffeisen-Märkte einschließlich Baustoffhandlungen sowie im Projektbau. Die AGRAVIS-Gruppe erwirtschaftet mit mehr als 6.500 Mitarbeitern 6,5 Mrd. Euro Umsatz und ist als ein führendes Unternehmen der Branche mit mehr als 400 Standorten überwiegend in Deutschland tätig. Internationale Aktivitäten bestehen über Tochter- und Beteiligungsgesellschaften in mehr als 20 Ländern und Exportaktivitäten in mehr als 100 Ländern weltweit. Unternehmenssitz ist Münster.

