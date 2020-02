Voll integriert und dennoch modular: Diebold Nixdorf stellt den BEETLE A1150 All-in-One-POS auf der EuroShop 2020 vor

Elegantes, platzsparendes Design am POS, das sich problemlos individualisieren lässt

Paderborn, 18. Februar 2020 – Diebold Nixdorf (NYSE: DBD), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Einzelhandel- und Finanztechnologie, stellt das POS-System BEETLE A1150 erstmals in Deutschland vor. Das All-in-One-Kassensystem verbindet neueste Technologie mit Investitionssicherheit, Nachhaltigkeit und einem stilvollen, platzsparenden Design.

Der BEETLE A1150 ist eine innovative, integrierte All-in-One Kassenlösung, die aus flexiblen, miteinander kombinierbaren click and connect Modulen besteht. So wird eine große Bandbreite an individuellen und ganzheitlichen POS-Lösungen geschaffen: Filialen im Fach- und Einzelhandel, sowie Restaurants können Prozessor, Displays und diverse Erweiterungen je nach Anforderung wählen und ihre Kassenlösung bei verändertem Bedarf um- und aufrüsten. Damit ist das All-in-One POS-System höchst zukunfts- und investitionssicher.

Dank des Systemdesigns ohne Lüfter oder bewegliche Teile minimiert sich das Risiko von Systemausfällen, damit ist der All-in-One POS hochverfügbar. Ein moderner auf USB-C Basis bestehender Schnittstellencontroller erweitert das System, so dass eine Vielzahl an Kassenperipherie servicefreundlich betrieben werden kann. Integrierte Wireless LAN-und Bluetooth-Kommunikation ermöglicht die einfache Einbindung in vorhandene Netzwerkinfrastrukturen. Über VESA-Kompatibilität lässt sich das System individuell an die an der Verkaufstheke, einem Podest oder einer Wand installieren.

Der BEETLE A1150 von Diebold Nixdorf steht zusätzlich für Nachhaltigkeit. Das System ist speziell auf energiesparende Technologien ausgerichtet, die den Gesamtstromverbrauch reduzieren: dies wird über den leistungsstarken Intel® CoreTM-Prozessor der 8. Generation (Whiskey Lake U), die energieeffiziente Stromversorgung und die Solid State Disks-Speichermedien und -Schnittstellen ermöglicht. Über 90% der verwendeten Materialien können recycelt werden, was das System ebenfalls zu einer besonders umweltfreundlichen POS-Lösung macht.

Lars Gollenbeck, Vice President Product Management Retail bei Diebold Nixdorf, sagt: “Dieses All-in-One-Kassensystem passt sich den Anforderungen und den sich schnell ändernden Geschäftsbedürfnissen der Einzelhändler an und setzt einen neuen Standard hinsichtlich Konfigurierbarkeit, Vielseitigkeit und Servicefreundlichkeit. Der BEETLE A1150 wurde für höchste Zuverlässigkeit konzipiert und ermöglicht einfache Upgrades auf zukünftige Technologien, so dass frühere Investitionen unserer Kunden geschützt werden.”

Im Januar hatte das BEETLE A1150 auf der NRF in New York Premiere, nun präsentiert Diebold Nixdorf das System erstmals in Deutschland. Der Stand von Diebold Nixdorf befindet sich auf der EuroShop in Halle 6 Stand E62.

Diebold Nixdorf, Incorporated (NYSE: DBD) ist ein Weltmarktführer im Bereich “Connected Commerce”. Wir automatisieren, digitalisieren und transformieren die Art und Weise, wie Menschen ihre Bankgeschäfte und Einkäufe erledigen. Wir sind Partner der meisten weltweit führenden Top 100-Finanzinstitute und Top 25 global tätigen Handelsunternehmen. Unsere integrierten Lösungen verbinden Tag für Tag digitale und physische Kanäle komfortabel, sicher und effizient für Millionen von Verbrauchern. Diebold Nixdorf ist in mehr als 100 Ländern präsent und hat rund 22.000 Mitarbeiter weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter www.DieboldNixdorf.com

