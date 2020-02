Vitel GmbH als Aussteller auf der GPEC 2020

Mit Peplink zum vernetzten Streifenwagen

Unterschleißheim/München, 10. Februar 2020 – Vom 18.02. bis zum 20.02. findet Europas größte Spezialmesse für Polizei und Sicherheitsbehörden, die GPEC, in Frankfurt am Main statt. Auch der Value-Added-Distributor Vitel nimmt an der Veranstaltung teil. Interessierte sind eingeladen, sich am Stand E028 über die Produkte der Hersteller Peplink, Genetec, BriefCam und Kyland zu informieren und mit den Experten über Digitalisierungsthemen der inneren Sicherheit zu diskutieren. Im Fokus des Messeauftritts stehen die mobilen Peplink-Lösungen mit LTE/5G-ready.

Bei Einsätzen von Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS), zu denen unter anderem die Polizei gehört, ist eine zuverlässige mobile Kommunikation unerlässlich. Damit Polizeibeamte beispielsweise nach einer Unfallaufnahme nicht erst zurück in die Dienststelle fahren müssen, um die Daten einzugeben, wird der Streifenwagen immer häufiger zum mobilen Arbeitsplatz. Dadurch ergibt sich der Vorteil, dass Polizisten wertvolle Zeit sparen und deutlich schneller am nächsten Einsatzort sein können.

Grundlage dafür ist die Vernetzung mit der Zentrale, insbesondere der Zugriff auf polizeiliche Datenbanken. Dies ermöglicht zum einen, Daten entweder an die Zentrale zu übermitteln oder direkt vor Ort zu speichern. Zum anderen lässt sich auf diese Weise von unterwegs aus auf vernetzte Datenquellen zugreifen, sodass die Polizisten bereits während des Einsatzes die für den Fall benötigten Informationen erhalten. “Hierzu müssen die Streifenwagen mit einem geeigneten Router ausgestattet sein, der eine sichere Verbindung gewährleistet”, sagt Nadir Yilmaz, Geschäftsführer der Vitel GmbH. “Die Peplink-Lösungen sind genau für diesen Einsatzzweck prädestiniert.”

Neben den Produkten des Herstellers Peplink können sich die Fachbesucher am Messestand von Vitel außerdem mit dem Security Center von Genetec vertraut machen, zu dem auch das AutoVu-System zählt, das Nummernschilder automatisch liest und identifiziert. Es unterstützt Strafverfolgungsbehörden sowie kommunale und gewerbliche Organisationen bei der Suche nach Fahrzeugen und der Durchsetzung von Parkvorschriften. Darüber hinaus präsentiert die Vitel GmbH die patentierte Video Synopsis-Lösung von BriefCam, mit der sich stundenlange Videos innerhalb kürzester Zeit überprüfen und Verdächtige somit schneller finden lassen. Zu guter Letzt werden auch die robusten Kyland-Switche vorgestellt, die zum Beispiel für den Anschluss von Überwachungskameras geeignet sind.

Näheres zur Veranstaltung finden Sie hier: https://www.gpec.de/

Die Vitel GmbH ist ein Value-Added-Distributor von Lösungen für Infrastruktur und Sicherheit. Das Unternehmen fokussiert sich auf ausgewählte Hersteller und bietet ein umfangreiches Portfolio aus den Bereichen Sicherheitstechnik (Infrastruktur, Videoüberwachung, Zutrittskontrolle), Transportwesen (Bus und Bahn, Straßen und Tunnel) sowie Industrial Ethernet (kabelgebundene und Wireless-Lösungen, Embedded Computing). Vitel unterstützt Kunden bei der Auswahl und Umsetzung ihrer Lösung. Dabei steht ihnen der Distributor über den gesamten Projektzyklus hinweg mit umfangreicher Beratung, Planungshilfe sowie durch Trainings und Schulungen zu Produkten der Hersteller zur Seite.

