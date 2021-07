Vitamin A, B, C… und jetzt?

Die wichtigsten Vitamine auf einen Blick

Jeder weiß bereits in jungen Jahren: Vitamine sind gesund und lebensnotwendig. Sie erfüllen wichtige Aufgaben im Körper. Sie schützen vor Schadstoffen, helfen bei der Verwertung der Nahrung und sind für die Steuerung vieler biochemischer Prozesse verantwortlich. Doch was können die einzelnen Vitamine und worin kommen sie vor?

Vitamin A (Retinol):

Vitamin A ist ein fettlösliches Vitamin und wichtig für Augen, Haut und Schleimhäute. Es ist für den Aufbau und die optimale Funktion der Hautzellen unentbehrlich. Retinol ist ein bekannter Anti-Aging Wirkstoff. Es reduziert Falten, hilft beim Aufbau der Hautstruktur und wirkt als Antioxidans gegen freie Radikale. Ein Mangel kann zu vermindertem Dämmerungssehen, Nachtblindheit, einer Störung des Immunsystems und zu einer erhöhten Infektanfälligkeit führen. Retinol wird beispielweise durch Karotten, Spinat, Milchprodukte oder Süßkartoffeln aufgenommen.

Vitamin C:

Vitamin C ist ein wasserlösliches Vitamin, welches die Mikrodurchblutung und den Stoffwechsel anregt und bei der Bildung von Collagen im Bindegewebe mitwirkt. Es erhöht die Vitalität und Spannkraft der Haut, schützt vor freien Radikalen und ist wichtig für unser Immunsystem. Bei einem Mangel kann es zu einer verschlechterten Wundheilung, erhöhten Infektanfälligkeit, Zahnausfall und Müdigkeit kommen. Vitamin C wird hauptsächlich durch Obst und Gemüse aufgenommen. Besonders viel ist in Zitrusfrüchten, Paprika und schwarzen Johannisbeeren enthalten. Weitere Infos und passende Produkte zu diesem Powerwirkstoff finden Sie hier.

Biotin – Vitamin B7 oder H:

Biotin ist ein wasserlösliches Vitamin und wichtig für Haut, Haare und Nägel. Es ist an zahlreichen Stoffwechselprozessen im Organismus beteiligt. Bekannt ist das „Schönheitsvitamin“ vor allem durch seinen Beitrag zum Erhalt schöner Haare, Haut und Nägel. Bei einem Biotin Mangel kann es zu Haarausfall, Muskelschmerzen oder einer Störung des Nervensystems kommen. Biotin wird beispielsweise durch Eigelb, Haferflocken, Nüsse oder Sojabohnen aufgenommen.

Niacin – Vitamin B3:

Niacin ist ein wasserlösliches Vitamin und gehört der Vitamin B Gruppe an, welche von hoher Bedeutung für die Stoffwechselvorgänge im Körper sind. Es hat antioxidative Eigenschaften und schützt die Haut vor freien Radikalen. Dadurch wird vorzeitige Hautalterung vorgebeugt. Es schützt die Haut vor schädlichem Wasserverlust und reguliert den Talgfluss. Bei einem Niacin Mangel kann es zu Appetitlosigkeit, allgemeiner Schwäche, Dermatitis und Demenz kommen. Niacin kommt in magerem Fleisch, Fisch, Vollkornprodukten und Nüssen vor.

Vitamin E:

Vitamin E ist ein fettlösliches Vitamin, welches Radikale abfängt und daher auch „Zellschutz-Vitamin“ genannt wird. Es erhöht die Abwehrkraft der Haut, belebt sie und verhindert die vorzeitige Hautalterung. Zudem hat es zellerneuernde und entzündungshemmende Eigenschaften.

Bei einem Mangel kann es zu verschiedenen Ausfallerscheinungen oder einer Störung des Muskelstoffwechsels und Nervensystems kommen. Vitamin E ist beispielsweise in pflanzlichen Ölen, Eiern, Vollkornprodukten und Paprika enthalten.

Vitamin B2:

Vitamin B2 ist ein wasserlösliches Vitamin und hat eine wichtige Rolle für die normale Zellfunktion, das Wachstum und die Entwicklung. In der Kosmetik erfüllt es einen besonderen Zweck. Es hat eine wichtige Funktion bei all jenen Stoffwechselprozessen, die der Energiegewinnung dienen. Mangelerscheinungen können Risse an den Mundwinkeln und Entzündungen der Mundschleimhaut hervorbringen. Vitamin B2 befindet sich in Milch und Milchprodukten, Vollkornprodukten und Fisch.

Vitamine sind also neben lebensnotwendigen Eigenschaften für den Körper auch für die Haut von hoher Bedeutung. Im Anadore Kosmetik Online Shop finden Sie eine Vielzahl an vitaminreichen Kosmetikprodukten.

