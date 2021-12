VisorTech WLAN-Kohlenmonoxid-Melder, LCD-Display, App

Warnt bei Austritt von giftigem Kohlenmonoxid – auch unterwegs per App

– Alarmiert bei Gefahr durch Gas mit lauten 85 dB

– LCD-Display mit 3 Kontroll-LEDs für Betrieb, Alarm und Sensorfehler

– Mit langlebigem, elektrochemischem Sensor und 10-Jahres-Batterien

– Kostenlose App ELESION für weltweite Information bei Alarm und mehr

– Automatische Szenen per App programmierbar

– Voll kompatibel zu Geräten mit Smart-Life- und Tuya-App

Das unsichtbare, geruchlose und hochgefährliche Kohlenmonoxid entsteht bei unvollständiger Verbrennung, z.B. bei Gas- und Ölheizungen, Kaminöfen, Automotoren und Grills. Eine CO-Vergiftung endet oft tödlich, weil sie nicht rechtzeitig erkannt wird.

Jetzt für mehr Sicherheit im Zuhause sorgen! Dieser zuverlässige WLAN-Kohlenmonoxid-Melder alarmiert bei erhöhten CO-Konzentrationen in der Raumluft mit einem nicht zu überhörenden, schrillen Pfeifton mit 85 dB. So ergreift man schnell geeignete Maßnahmen und bringt sich in Sicherheit.

Per App „Elesion“ behält man weltweit die volle Kontrolle: Man sieht auf dem Display des Android- oder iOS-Mobilgeräts sofort, dass der Melder von VisorTech Alarm schlägt. So kann man auch im Urlaub schnell auf drohende Gefahren reagieren und Nachbarn oder Bekannte bitten, im Haus oder in der Wohnung nach dem Rechten zu sehen.

Auf dem übersichtlichen LCD-Display sieht man auf einen Blick die aktuelle CO-Konzentration sowie die Raumtemperatur und den Batteriestand. Für zusätzliche Sicherheit sorgen die Selbsttest-Taste, 3 Status-LEDs sowie die akustische Warnung bei schwacher Batterie.

Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam – auch per automatischer Funktionen!

– Ständige Messung des CO-Gehalts in der Raumlauft, warnt vor giftigem CO

– Reagiert bereits bei geringer Konzentration

– Durchdringendes Alarmsignal mit 85 dB

– Langlebiger, elektrochemischer Sensor

– LCD-Display für Konzentration, Temperatur und Batteriestand

– WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Kostenlose App „ELESION“ für iOS und Android: informiert weltweit bei Alarm

– Automatische Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig

– Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

– Test-/Reset-Taste: Selbsttest des Sensors und Selbstdiagnose der Elektronik

– 3 Kontroll-LEDs für Betrieb, Alarm und Sensorfehler

– Zusätzlicher Schutz: Wandmontage nur mit eingelegten Batterien möglich

– Entspricht DIN EN 50291-1

– Stromversorgung: 4 Batterien Typ AA / Mignon (enthalten) für 10 Jahre Laufzeit

– Maße: 13 x 7,5 x 3,5 cm, Gewicht: 280 g

– WLAN-CO-Melder inklusive 4 Batterien, Montage-Material und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107390903

Hinweis: Das Gerät erkennt nur Kohlenmonoxid (CO) und ist kein Ersatz für einen Rauchwarnmelder. Der Austausch des Gerätes sollte nach November 2025 erfolgen.

Preis: 39,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3068-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX3068-3103.shtml

Auch als 2er-Set erhältlich:

VisorTech 2er-Set WLAN-Kohlenmonoxid-Melder, LCD-Display, App, 85 dB

Preis: 76,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3124-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://cache.pressmailing.net/content/9d20f096-c810-434c-920e-28ea04bfcff7/ZX-3068.pdf

