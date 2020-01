VisorTech Sicherheits-Fingerprint-Türbeschlag li/re

Aufschließen ohne Schlüssel & Zugangskontrolle

– Universeller Indoor-Türgriff zum Aufschließen per Fingerabdruck oder Transponder

– Speicher für bis zu 50 Fingerabdrücke und bis zu 10 Transponder-Schlüssel

– Weltweite Zugangskontroll-Steuerung über Gateway und App

– Ideal für Familie, Belegschaft und Gäste

– Passage-Funktion: Tür ist auf Wunsch dauerhaft geöffnet

– Für Innen-Türen mit 40 – 70 mm Dicke

VisorTech Sicherheits-Fingerprint-Türbeschlag TSZ-560.l, links DIN links & Zigbee-Steuereinheit

Die Tür unter Verschluss halten – zu Hause, im Büro oder in der Arztpraxis: Der moderne Edelstahl-Türbeschlag von VisorTech mit Fingerabdruck-Scanner verwehrt unbefugten Personen den Zutritt.

Bequem ohne Schlüssel aufschließen: per Fingertipp oder Transponder-Schlüssel! Einfach den registrierten Finger auflegen oder den Transponder unter die Klinke halten – schon öffnet sich die Tür. Das erspart das lange Schlüsselsuchen.

Ideal für Familie, Belegschaft und Gäste: Es lassen sich bis zu 50 Fingerabdrücke von den Personen, denen man dauerhaft Zutritt gewähren möchte, speichern. Zusätzlich kann man bis zu 10 Transponder mit dem Sicherheits-Türbeschlag verbinden. So hat jede berechtigte Person ganz einfach vorübergehend Zugang.

Steuerung per App: Mit dem enthaltenen ZigBee-Gateway verwaltet man die Zugangskontrolle sogar von weltweit und öffnet direkt die Tür – einfach per Smartphone oder Tablet-PC.

Das Smart Home automatisierten: Andere kompatible Geräte mit der App koppeln und alles zentral steuern – direkt über das Smartphone! Die Geräte lassen sich sogar miteinander vernetzen.

Technik, die im Türgriff steckt: Da die Schließ-Elektronik direkt im Türgriff verbaut ist, bleibt der vorhandene Schließzylinder einfach bestehen. Dadurch ist die Montage mit nur wenigen Handgriffen erledigt.

– Set aus Sicherheits-Türbeschlag TSZ-560.l inklusive 2 Transpondern, Steuereinheit RC-290.zigbee inklusive Netzwerk- und USB-Kabel, sowie deutscher Anleitungen

Sicherheits-Türbeschlag TSZ-560.l, links

– Universeller Türbeschlag für Innentüren

– Öffnen der Tür per Fingerabdruck oder Transponder

– Schützt sensible Wohn- oder Arbeitsbereiche in Bürogebäuden, Praxen, Wohnquartieren, öffentlichen Einrichtungen u.v.m.

– Speicher für bis zu 50 Fingerabdrücke, bis zu 10 Transponder-Schlüssel koppelbar

– ZigBee-kompatibel: unterstützt WPAN-Standard IEEE 802.15.4

– Weltweite Zugangskontroll-Steuerung per ZigBee-Gateway und kostenloser App „Elesion“ für iOS und Android: zum Verwalten von Zugangsberechtigungen, direktem Öffnen der Tür u.v.m.

– Status-LED und akustisches Signal beim Öffnen, Anlernen von Fingerabdrücken usw.

– Sicherheit im Notfall: Tür kann von innen immer geöffnet werden

– Passage-Funktion: Tür ist auf Wunsch in beide Richtungen dauerhaft geöffnet

– Spritzwassergeschützt: IP44

– Für Türen mit 40 – 70 mm Dicke

– Einfache Installation ohne Verkabelung

– DIN links: für nach links öffnende Tür

– Material: Edelstahl

– Stromversorgung: 2 Lithium-Batterien Typ CR2 mit 3 Volt (bitte dazu bestellen) für bis zu 1 Jahr Laufzeit oder ca. 100.000 Schließ-Vorgänge

– Maße je Griff (L x T): 154 x 73 mm, Ø 21 mm, Gesamt-Gewicht: 1 kg

Steuereinheit RC-290.zigbee mit ZigBee und App

– Steuert kabellos bis zu 100 kompatible Smart-Home-Geräte, z.B. Thermostate, Schlösser und Sensoren

– Einfach per Netzwerk-Kabel an Router anschließen (Router bitte dazu bestellen)

– Geringer Energieverbrauch dank ZigBee-Protokoll

– Anschlüsse: RJ-45, Micro-USB

– Stromversorgung: per USB (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße: 90 x 90 x 23 mm, Gewicht: 75 g

Preis: 149,95 EUR

Bestell-Nr. NX-6406-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX6406-3103.shtml

VisorTech Sicherheits-Fingerprint-Türbeschlag TSZ-560.r, DIN rechts & Zigbee-Steuereinheit

Preis: 149,95 EUR

Bestell-Nr. NX-6407-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX6407-3103.shtml

