VisorTech LED-Außenwandleuchte & WLAN-Full-HD-Kamera

Per Smartphone und App das Grundstück weltweit im Blick behalten

– Helles Licht mit 1.000 Lumen

– Überwacht in Full-HD-Auflösung mit 120° Bildwinkel

– Bis zu 15 Meter Nachtsicht

– Weltweiter Fernzugriff per kostenloser App

– Lautsprecher und Mikrofon für 2-Wege-Kommunikation

– Separate Lichtsteuerung: nutzbar auch als Wege- und Wandleuchte

Hat alles, was man zur Überwachung von Haus und Hof braucht: Im kompakten Gehäuse der Outdoor-Kamera stecken Bewegungserkennung für automatische Aufnahme sowie WLAN-Anbindung für weltweite Erreichbarkeit. Per Bewegungserkennung nimmt die Überwachungskamera von VisorTech auf, sobald sich in ihrem Blickfeld etwas bewegt – hochauflösend in Full HD. Gleichzeitig leuchtet auch die helle LED-Leuchte mit 1.000 Lumen auf! So wird jede Aktion vor der Kamera auch bei Nacht festgehalten.

Das Zuhause besonders smart überwachen: Die Körper-Erkennung ermöglicht es der Kamera, menschliches Eindringen präzise zu erkennen. Und per Nachverfolgung verfolgt sie auf Wunsch verdächtige Aktivitäten automatisch.

Licht ins Dunkle bringen: Die LED-Lampe leuchtet auch unabhängig von der Bewegungserkennung als Wandleuchte im Dunkeln den Weg hell aus – für sicheren Schritt und Tritt.

Per App „ELESION“ weltweit die volle Kontrolle behalten: Auf dem Display des Android- oder iOS-Mobilgeräts sieht man, was sich vor der Kamera-Linse tut. Durch die Bewegungs-Erkennung informiert die Kamera automatisch über jede Aktivität!

Clever kombinierbar mit dem Fire TV und Amazon Echo Show: Einfach das Kamerabild auf den Flachbild-Fernseher übertragen oder per Sprachbefehl auf das Display des Amazon Show.

Das Smart Home automatisieren: Sind auch andere kompatible Geräte mit der App gekoppelt, steuert man alles zentral – direkt über das Smartphone! Auf Wunsch vernetzt man die Geräte sogar miteinander: So wird beispielsweise das Wohnzimmerlicht eingeschaltet, wenn die Überwachungskamera eine Bewegung registriert.

Auch das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte im Zuhause, die man per entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht: Die ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So steuert man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam – auch per automatischer Funktionen!

– 2in1: LED-Außenwandleuchte und IP-Überwachungskamera

– Helligkeit: 1.000 Lumen

– Energieeffizienzklasse: A

– Video-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel (Full HD 1080p)

– Kamera-Bildwinkel: 120° (Weitwinkel)

– Pan-Funktion: schwenkt 120° horizontal

– Automatische Körper-Erkennung und Nachverfolgung im Schwenkbereich der Kamera (zuschaltbar)

– Dynamische Helligkeits-Anpassung für beste Aufnahme-Qualität auch bei Gegenlicht

– Smarte Infrarot-Nachtsicht: gleichmäßige Ausleuchtung ohne Überbelichtung, für ein klares Bild in bis zu 15 Meter Entfernung

– PIR-Bewegungssensor: aktiviert das Licht und startet die Aufnahme

– Lichtstarke Optik mit Blende f/1.2 , Brennweite: 3,4 mm

– WiFi-kompatibel: unterstützt WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Kostenlose App „ELESION“ für iOS und Android: für Einstellungen, Lichtsteuerung, Push-Benachrichtigung bei Bewegung vor der Kamera, Live-Bild und Gegensprech-Funktion

– Kompatibel mit Echo Show und FireTV von Amazon

– Automatische Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig, zum Einschalten weiterer Leuchten bei Aktivierung der Überwachungskamera u.v.m.

– Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

– 2-Wege-Kommunikation über Mobilgerät mit App, Lautsprecher und Mikrofon in der Kamera integriert

– Separate Lichtsteuerung per Zeitplan möglich

– Aufnahme auf microSD(HC/XC)-Karte bis 128 GB (bitte dazu bestellen)

– Wettergeschütztes Gehäuse: IP65

– Leistungsaufnahme: 20 Watt

– Stromversorgung: 230 Volt (direkter Anschluss ans Stromnetz)

– Maße: 9,2 x 26 x 13,3 cm, Gewicht: 1 kg

– 2in1-Überwachungskamera mit LED-Leuchte inklusive Wandhalterung und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107386920

Preis: 76,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5036-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX5036-3103.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/3rBpmbxv

Die PEARL. GmbH aus Baden-Württemberg ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech- und Lifestyle-Produkten. In Deutschland werden rund 400 Mitarbeiter*innen beschäftigt, darunter etwa 20 Auszubildende in unterschiedlichen Ausbildungsberufen.

Mit ca. 20 Millionen Kundinnen und Kunden, über 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich, der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Niedersachsen und Hessen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Über 100.000 Europaletten Lagerkapazität in sechs Logistikzentren gewährleisten höchstmögliche Warenverfügbarkeit.

Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und das Teleshopping-Unternehmen Pearl.tv mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch.

In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte mit über 100 bekannte Marken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE oder ELESION. Darunter zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby- Freizeit- und Funprodukte.

Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat die PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

