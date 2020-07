Virtuelle Kommunikation im ecoDMS Archiv über den ecoWORKZ-Videochat

Im offiziellen YouTube-Kanal von ecoDMS ist ab sofort das erste Video zum neuem ecoWORKZ Plug-in online: Vorstellung der Videochat-Funktion!

Im offiziellen YouTube-Kanal von ecoDMS ist ab sofort das erste Video zum neuem ecoWORKZ Plug-in online: Vorstellung der Videochat-Funktion! Speziell für ecoWORKZ gibt es eine eigene Playlist, die in den nächsten Wochen mit weiteren Videos bestückt wird. Den Anfang macht der Videochat. Unter https://www.youtube.com/playlist?list=PL7vZZTECufd4ZdW971kKyz5-in59Wmc28 ist die ecoWORKZ-Playlist abrufbar.

Der Videochat von ecoWORKZ bietet ganz neue Möglichkeiten zur Optimierung der geschäftsinternen Kommunikation. Über das ecoWORKZ Plug-in ist die Chatfunktion direkt im ecoDMS Archiv enthalten. So können Dokumente und Informationen schnell und standortunabhängig per Video, Audio und Text mit anderen Usern der ecoDMS Archivlösung ausgetauscht werden.

Die standardmäßig eingestellte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung sorgt für die notwendige Sicherheit bei der Kommunikation und dem Austausch der vertraulichen Informationen. Kein Dritter kann mitlesen oder hat in irgendeiner Form Zugriff auf den Chat.

Der Austausch der Verbindungsinformationen wird sicher über den eigenen ecoDMS Server abgewickelt. Die Verbindung zum Gesprächspartner erfolgt P2P über WebRTC.

Bei Bedarf können Dokumente direkt vom eigenen Dateisystem oder vom ecoDMS Client aus in die Unterhaltung gezogen werden. Für PDF-Dateien ist sogar eine Vorschau im Chatfenster möglich.

Um konkrete Details zu einem bestimmten Dokument oder Vorgang zu besprechen, kann der Anrufer bei Bedarf ein bestimmtes Fenster oder sogar den gesamten Bildschirm im Chat teilen. Die getätigten Aktionen sind dann für den freigegeben Teil für den Gesprächspartner sichtbar.

Selbstverständlich lässt sich der Chat auch direkt über ein archiviertes Dokument im ecoDMS Archiv starten. Nach Auswahl der archivierten Datei und dem Chatpartner startet ecoDMS automatisch den Videoanruf. Dem Chatpartner werden das Dokument und alle Aktionen, die am Dokument vorgenommen werden, angezeigt.

Mit einem Klick auf den Benutzernamen des Chatpartners werden Details zum Benutzer inklusive der Sicherheits-ID angezeigt. Bei Bedarf kann an dieser Stelle auch der gesamte Chatverlauf im ecoDMS Archiv als Gesprächsprotokoll abgelegt werden.

Diese und weitere Informationen rund um unsere Software finden Sie im Internet unter www.ecodms.de

Über die ecoDMS GmbH

In der digitalen Welt und den damit verbundenen Richtlinien zur Aufbewahrung von Dateien, E-Mails, Dokumenten und Informationen erhält das elektronische Archiv einen immer höheren Stellenwert. Die ecoDMS GmbH bietet erstklassige Archivierungssoftware für Firmen und Privatleute zu besonders fairen Konditionen an.

Firmenprofil

Die ecoDMS GmbH, mit Sitz im nordrhein-westfälischen Aachen (Deutschland), bietet Archivierungssoftware für Privatleute, kleine und mittelständische Unternehmen und für große Konzerne. Mit einem einzigartigen Entwicklungs- und Preismodell hebt sich die Softwarefirma bei den zahlreichen Mitbewerbern ab. Ein moderner Vertriebsweg, der umweltschonende Verzicht auf Datenträger und Postversand sowie der Verzicht auf Fremdlizenzen ermöglichen besonders faire Preise. Die Kosten für die Archivsysteme inklusive Volltexterkennung und jeglicher Plugins sind einmalig in der Branche.

Die Entstehung von ecoDMS beginnt im Jahre 2004 mit der Planung und Umsetzung einer Software für die digitale Posteingangsbearbeitung eines Großkunden durch die applord GmbH. Auf Basis der langjährigen Erfahrung in den Bereichen Dokumentenarchivierung und Workflow hat applord das gewünschte Projekt erfolgreich umgesetzt und den ecoDMS Server entwickelt. Dieser bildet heute die Grundlage der ecoDMS Archivierungssoftware.

Der große Zuspruch und ein stetig wachsender Kundenstamm haben schließlich die ecoDMS GmbH ins Leben gerufen. Am 01.10.2014 haben die beiden Geschäftsführer Michael Schmitz und Helge Lühmann die ecoDMS GmbH in Aachen als neue Säule der applord Holding Europe eröffnet. Sämtliche Vertriebsrechte des Software-Pakets “ecoDMS Archiv” hat die applord GmbH auf die ecoDMS GmbH übertragen. Inzwischen erfreut sich das IT-Unternehmen europaweit an tausenden, zufriedenen Nutzern. Über die Hälfte davon sind Geschäftskunden unterschiedlichster Branchen und Größen.

Zusammen mit den Firmen applord, appecon und applord Information Technologies bildet ecoDMS den starken Leistungsverbund der applord Holding Europe GmbH. Die Firmensitze in Deutschland und Österreich agieren europaweit. Die applord-Gruppe steht für hochmoderne und ausgereifte IT. Angefangen von der Entwicklung individueller Softwarelösungen, über die Bereitstellung standardisierter Softwareanwendungen bis hin zur Abwicklung großer IT Projekte, vereint die applord-Gruppe ein breites Leistungsspektrum.

Einzigartiges Vertriebsmodell

Der Verkauf erfolgt bei ecoDMS über das Internet. Mit ein paar Mausklicks können die Kunden bargeldlos Lizenzen und Support im Onlineshop erwerben. Die Zustellung erfolgt anschließend schnell und umweltschonend per E-Mail. Vor dem Kauf können sich die Benutzer auf der Herstellerwebseite ausführlich informieren. Jegliche Vertriebs-, Preis- und Produktinformationen sind abrufbar. Die Handbücher beschreiben die Installationsschritte, Einstellungen und Funktionen der Produkte im Detail. Außerdem gibt es kostenlose Videos und eine Demoversion.

Kontakt

ecoDMS GmbH

Ralf Schmitz

Dresdener Straße 1

52068 Aachen

0049 241 47572 01

news@ecodms.de

https://www.ecodms.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.