Virtual Promoter begeistert Kunden und Marketingmanager

.. und das ganz real

ISE 2020, 11.-14.02. in Amsterdam: AMERIA präsentiert die Zukunft der interaktiven Kundenkommunikation.

Der Erstligist TSG 1899 Hoffenheim hat einen sensationellen Neuzugang zu verzeichnen: den Virtual Promoter der AMERIA AG aus Heidelberg. Das innovative interaktive Display steht im Besucherareal des Fußballclubs und sorgt dort für Furore. Regelmäßig bildet sich eine lange Schlange von Besuchern und Fans vor dem riesigen 84″ 4K-Display. Was steckt dahinter?

Ein Selfie mit den Fußballstars – Virtual Promoter macht“s möglich.

Die Fans der TSG 1899 Hoffenheim warten geduldig, bis sie endlich an die Reihe kommen, um mit dem Virtual Promoter zu interagieren und ein Foto von sich und den Spielerstars zu machen. Wie funktioniert das? Nicht durch Zauberei, sondern durch überlegene Technik – der Virtual Promoter bietet eine einzigartige Fotobox Experience. Der Fan sieht sich selbst auf dem lebensgroßen Display, via Gestensteuerung wählt er seine Lieblingsspieler aus, die sich „Live“ zu ihm stellen, und dann Klick und Volltreffer! Das Selfie zeigt ihn mit seinen Stars zusammen auf dem Rasen im Stadion stehen – und es sieht 100 %ig echt aus. Über einen kleinen Eingabe-Screen neben dem Virtual Promoter kann der Fan dann seine Daten eingeben und sich das Foto direkt aufs Handy schicken lassen, um es über Social Media mit der Welt zu teilen: Zusammen mit den Superstars in einer Mannschaft – ein absoluter Wow-Effekt für jeden Fan.

Der Virtual Promoter holt Punkte für die TSG 1899 Hoffenheim.

Nicht nur die Fans sind begeistert – auch der Marketingmanager der TSG 1899 Hoffenheim freut sich. Er freut sich über die neu gewonnenen Kundendaten, die er über die extrem leistungsstarke Cloud-Lösung der AMERIA AG – mit Anbindung an SAP Technologie – zugespielt bekommt. Auf seinem iPad kann er in Echtzeit beobachten, wie die Nutzung des Virtual Promoters wertvolle Daten liefert, die er für gezieltes Marketing nutzen kann.

Win-Win-Situation für Fans und Marketingabteilung

Mit dem Virtual Promoter gewinnt jeder: Die Fans der TSG 1899 Hoffenheim haben ein tolles, digitales Fußball-Erlebnis und der Verein gewinnt damit nicht nur die Herzen, sondern auch die Daten der Fans. Der Virtual Promoter bei der TSG 1899 Hoffenheim ist eine echte „Fan-Begeisterungsmaschine“ – gleichzeitig glänzt er durch eine überragende Software, mit welcher der Verein die entscheidenden Punkte in der Kundenkommunikation macht. Sowohl Kunde als auch Marketingabteilung sind glücklich.

Der Virtual Promoter ist bei der TSG 1899 Hoffenheim ab 1. Februar unter Vertrag – bei der ISE 2020 präsentiert ihn die AMERIA AG vom 11. bis 14. Februar. Das Software-Unternehmen stellt den Virtual Promoter dort in drei weiteren Inszenierungen vor.

AMERIA bringt Virtual Promoter auch bei anderen Big Playern ins Spiel.

Die AMERIA AG hat den Virtual Promoter und weitere Produkte zur Digitalisierung stationärer Flächen entwickelt – im Handel und in anderen Branchen. Big Player wie Porsche, Haribo, Lego, John Deere oder TUI Cruises lassen den Virtual Promoter bereits erfolgreich für sich arbeiten – ganz individuell angepasst an die eigene Marketingstrategie. Das Ziel ist dabei immer, von begeisterten Kunden wertvolle Daten zu bekommen, um für sie ein individuelles, ganz persönliches Markenerlebnis zu erschaffen.

Gestensteuerung, Fotobox, Gamification – Virtual Promoter hat viele Talente.

Der Virtual Promoter bietet durch die Fotobox-Integration oder die innovative Gestensteuerung eine realistische Mensch-zu-Mensch-Interaktion. Damit spielt er in einer ganz anderen Liga als die marktüblichen interaktiven Displays oder Terminals. Für Kunden wie Lego oder Haribo hat die AMERIA AG auch Gamification integriert –

interaktive Spiele, die per Gestensteuerung gespielt werden. Der User steht hier nicht einfach einem Display gegenüber, sondern einer lebensgroßen Person oder einem Avatar. Die Möglichkeiten sind hier nahezu unbegrenzt und immer perfekt auf das jeweilige Unternehmen abgestimmt. Die AMERIA AG berät interessierte Marketingtreibende gerne auf der ISE 2020 zu diesen Möglichkeiten und präsentiert sogar vier verschiedene Virtual Promoter auf einer Bühne – ein aufregender Blick in die Zukunft der interaktiven Kundenkommunikation. Klare Empfehlung an alle Marketingtreibenden: Nix wie hin!

Gegründet: 2001

Standort: Heidelberg

Mitarbeiter: über 80 – Tendenz steigend

Leistungen: Zukunftsweisende digitale Technologien für stationäre Flächen und den öffentlichen Raum

Unveränderliches Kennzeichen: weltweiter Innovationsführer

Kunden: Porsche, Haribo, Lego u.v.m.

Firmenkontakt

AMERIA AG

Christopher Koper

Kirchheimer Weg 4

69124 Heidelberg

+49 6221 3521 500

c.koper@ameria.de

https://ameria.de/

Pressekontakt

Taurus Werbeagentur

Tim Meyer

Hauptstr. 80

68259 Mannheim

+4962143745188

tim@taurus-web.de

https://taurus-web.de

Bildquelle: @AMERIA AG