Virtual Coil Show: Zufrieden mit den Ergebnissen

Am 21.01.2020 fand die 1. Virtual Coil Show statt. Die Dr. Dietrich Müller GmbH aus Ahlhorn nahm an der heutigen 1. Veranstaltung der virtuellen Coil Show Messe teil.

Die Teilnehmer der Dr. Dietrich Müller GmbH aus den Bereichen Anwendungstechnik, Verkauf, Online-Shop und Produktion, hatten die Gelegenheit, mit einer Vielzahl von Kunden – zwar nur virtuell- zu sprechen.

Hieraus haben sich einige interessante Projekte ergeben.

Ein besonderer Schwerpunkt der Dr. Dietrich Müller GmbH lag auf den umgesetzten Projekten zum Thema “Digitalisierung”.

Kunden wurden die Funktionen des Online Shops, der Online Konfiguratoren und der Digital Fabricator Lösung in Einzelvorführungen erklärt.

Die Digital Fabricator Lösung der Dr. Dietrich Müller GmbH, ist die erste Lösung dieser Art im Bereich der Elektroisolierstoffe, Dichtungen, Wärmeleitprodukten und technischen Folien. Kunden können hier ihre Zeichnungen hochladen, das Material auswählen und dann direkt ihr Teil bestellen.

Desweiteren hat die Dr. Dietrich Müller GmbH vier Produkt- und Serviceneuheiten auf der Messe vorgestellt:

Kleberlose Laminate

Das Unternehmen aus Ahlhorn zeigt in diesem Jahr Laminate, die ohne Kleber hergestellt werden. Traditionell werden in der Herstellung von Motoren und Generatoren Laminate verwendet, die mit Kleber hergestellt werden. Kleberlose Laminate weisen eine Vielzahl von Vorteilen in technischer Hinsicht auf. So bieten sie eine verbesserte Wärmeleitfähigkeit.

Weitere Polyimidfolien

Als weitere Ergänzung des Produktspektrums bietet der Verarbeiter von Folien weitere Polyimidfolien sowie Laminate aus Polyimidfolien an, die verbesserte Eigenschaften aufweisen.

Zudem konnte das Dickenspektrum erweitert werden.

Fertigungsmöglichkeiten für Hersteller von Transformatoren

Zusätzlich wurden die erweiterten Fertigungsmöglichkeiten für die Anfertigung von Teilen für luft- und ölgekühlte Transformatoren gezeigt.

3D-Druck von Spulenkörpern

Als vierte Neuheit wurde der 3D-Druck von Spulenkörpern für die Herstellung von Transformatoren gezeigt. Hier setzt das Unternehmen auf den 3D-Druck von PEI und PEEK, die als Hochtemperaturmaterialien ein breites Anwendungsfeld abdecken.

Die Dr. Dietrich Mueller GmbH bedankt sich ausdrücklich bei den Organisatoren der Messe für das besondere Angebot.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Dr. Dietrich Müller GmbH

Herr Meier Fritz

Zeppelinring 18

26197 Ahlhorn

Deutschland

fon ..: +49-4435-9710246

fax ..: +49-4435-971011

web ..: http://www.mueller-ahlhorn.com

email : marketing@mueller-ahlhorn.com

Über Dr. Dietrich Müller GmbH:

Die Dr. Dietrich Müller GmbH mit Sitz in Ahlhorn (Niedersachsen) beweist sich seit langem als

erfolgreicher Dienstleister für das Produzierende Gewerbe. Der Schwerpunkt liegt auf der

Entwicklung und Umsetzung von individuellen maßgeschneiderten Lösungen für die

Herstellungsprozesse der jeweiligen Partner.

Die Dr. Dietrich Müller GmbH ist mit rund 70 Mitarbeitern heute einer der weltweit größten

Zulieferer von Elektro-Isolierstoffen, Dichtungen und Wärmeleitprodukten.

Die Kunden kommen vornehmlich aus der Elektro- und Elektronikindustrie, aus der

Automobilproduktion sowie aus der Landtechnik und der Medizintechnik. Neben der

Entwicklung und Umsetzung technischer Lösungen realisiert die Dr. Dietrich Müller GmbH auch

Logistik- und Verpackungslösungen.

Das Unternehmen ist zertifiziert für das Qualitätsmanagement nach ISO 9001 sowie bei UL als recognized repackager gelistet. Damit behalten alle UL-approbierten Materialien ihre Zulassung.

Lösungen für Motoren und Generatoren

Wir entwickeln, fertigen und liefern flexible und starre Elektro-Isolierstoffe für Motoren und Generatoren unter Verwendung von Materialien weltweit führenden Herstellern. Sämtliche Isolierteile können durch uns geliefert werden.

Lösungen für luft- und ölgekühlte Transformatoren

Das Isoliersystem ist entscheidend für die Lebensdauer und Funktionsfähigkeit von Öl-Transformatoren und Trockentransformatoren. Wir liefern einbaufertige Einzelteile und Kits.

Lösungen für Elektronikprodukte

Neben den Elektro-Isolierstoffen zur elektrischen Isolierung, entwickeln, fertigen und liefern wir Produkte und Systeme zur Kühlung von Elektronik, insbesondere im Bereich der Medizintechnik, der Luft- und Raumfahrt sowie der Rüstung.

Lösungen für Maschinenbau und Fahrzeugbau

Verbundwerkstoffe finden eine immer weitere Verbreitung im Maschinenbau und im Fahrzeugbau. Wir unterstützen in der Entwicklung und Fertigung von einbaufertigen Teilen und Systemen.

Lösungen für Batterien und Akkus

Wir liefern Isolierfolien, Batterie-Separatorfolien und -papiere sowie wärmeleitfähige Materialien.

Unterstützung für Forschung, Entwicklung und Universitäten

Mit der Vielzahl an Fertigungsverfahren und verfügbaren Materialien sind wir der richtige Partner für die Lösung Ihrer Herausforderung.

Im Jahr 2018 hat die Dr. Dietrich Müller GmbH die Markenrechte der Firma Lofo High Tech Film GmbH erworben. Hierbei handelt es sich unter anderem um die Marken “Aryphan”, “Pokalon”, “Sonophan” und “Tacphan”. Das bisher unter diesen Markennamen bekannte Produktspektrum wird durch die Dr. Dietrich Müller GmbH weiter angeboten und entsprechend fortentwickelt. In der Vergangenheit wurde das Unternehmen mehrfach ausgezeichnet.

Wir verarbeiten Materialien führender Hersteller: Polyimidfolie, Nomex, Mylar, Teonex, Norton TH, Ultem, Tecfilm, Rigidiso, Flexiso, Temac, Flexseal, GFK-Profile, Tufquin, Cequin, Thermavolt gehören zu den Produkten des Ahlhorner Unternehmens.

