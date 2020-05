Virenschutz am POS

Als Folge der Corona-Pandemie für den Einzelhandel wird es in Zukunft ganz neue Bauelemente am POS geben. Darüber ist man sich in der Branche einig. Die Rede ist etwa von transparenten Aufbauten für Mittelraum-Displays zum Schutz von Kunden, die sich aufgrund des Aufbaus am POS begegnen oder gegenübertreten. Warentragende Bodendisplays oder Präsentationsstände könnten als innovative Gestaltungselemente auch dazu herangezogen werden, um Räume zu schaffen, in denen sich der Kunde frei bewegt, in denen der Kontakt zu anderen Kunden aber gleichzeitig deutlich reduziert ist.

Schließlich gibt es in besonders sensiblen Bereichen auch die Möglichkeit, Warnhinweise graphisch ansprechend direkt auf dem Display-Aufsteller anzubringen oder als besonderen Kundenservice in Form kleiner Inseln ansprechende Desinfektionsstationen zu errichten.

Seit 60 Jahren kompetente Beratung, flexible Fertigung und hochwertige Materialien für Ihr Verkaufsdisplay! Wasi-Service ist persönlich und nah. Von der Idee bis zum Versand Ihres individuellen Displays sind wir an Ihrer Seite. Begonnen hat alles 1953 mit Johannes Sebastian Wasikowski. Den Startschuss für die Warendisplays gab es 1990 mit Wilhelm Wasikowski. Inzwischen ist unser Familienunternehmen mit Schreinermeister Johannes Wasikowski in der dritten Generation.

Wasi-Displays und -Ladenbauelemente sind seither individuell und hochwertig. Die Herstellung der Verkaufsständer an einem Standort macht uns besonders flexibel und schnell. Wir entwickeln unsere Präsentationssysteme stetig weiter und setzen auf nachhaltige Rohstoffe. Holz, Metall oder Acryl machen Ihren individuellen Produktaufsteller zum Eyecatcher. Lassen Sie sich von Ideen mit Persönlichkeit begeistern – lernen Sie Wasi Displays kennen!

