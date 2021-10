VINTAGE REVIVALS goes Düsseldorf

Handpicked Vintage aus den letzten Jahrzehnten

VINTAGE REVIVALS startet in Düsseldorf als Concept Store im neu eröffneten Görtz in der Schadowstraße 54. Mit der vierten Neueröffnung im Jahr 2021 bedient VINTAGE REVIVALS die wachsende Nachfrage nach individuellen Unikaten und Mode-Schätzen und folgt somit seinem stringenten Wachstumsplan. „Mit nun acht Stores in den wichtigsten Metropolen handelt es sich um Deutschlands führendes Vintage-Konzept – und weitere Läden werden folgen“, so Geschäftsführer Thomas Böschen.

Der Store als Bühne für Individualisten

Der Store, der im Untergeschoss des neu eröffneten Objekts liegt, wurde durch die Interieur Designer unter der Leitung des Makenverantwortlichen Serkan Tur im Urban Industrial Style gestaltet. Als Elemente der Brand Identity wurden im Eingangsbereich und an ausgewählten Stellen hochwertige Metrofließen in weiß und grün eingesetzt. Diese wurden durch verschiedene Spiegelkonstruktionen ergänzt, um eine Weitläufigkeit und Großzügigkeit zu schaffen. Durch den Einsatz von Leuchtelementen mit verschiedenen Claims werden die Kunden zu Hauptdarstellern, die Fläche auf feierlich-ironische Art als Bühne zur Selbstdarstellung zu nutzen – „I am the designer of my own catastrophy“ oder „Take a selfie, fake a life“ – und diese beispielsweise über Social Media zu verbreiten.

In dem neuen Store bietet Vintage Revivals ab sofort eine urban-trendige Auswahl an Basic-Styles sowie Special Collections für Individualist*innen und Fashionistas aus vergangenen Jahrzehnten. Das Angebot umfasst im Basis-Sortiment die klassischen Rubriken wie Denim, Dresses, Jackets und Knitted-Goods, aber auch It-Pieces aus den Bereichen Streetstyle, Fetisch, World-Wear und Club-Wear.

Im Bereich der Special-Collections, die gemeinsam mit international agierenden Trendscouts kreiert werden, wird auf spezialisierte Vintage-Lieferanten aus den der Kollektion entsprechenden Regionen zurückgegriffen. Die Collections haben ein Motto – beispielsweise „One Love“ – oder lehnen sich an Modetrends verschiedener Regionen an – zum Beispiel „Kapstadt Collection“ oder „London Collection“. Neue Kollektionen werden durch individuelle Fotoserien und Kampagnen Instore als auch Online auf Social Media-Kanälen wie Instagram illustriert.

Zusätzlich bietet der Onlineshop https://www.vintagerevivals.de/de/ die Möglichkeit 24/7 den Kleiderschrank mit ausgefallener Vintage-Ware zu bestücken.

Store-Adress: VR DÜSSELDORF – Schadowstraße 54 – 40212 Düsseldorf

Open Hours: Monday-Saturday – 10:00-20:00

Über Vintage Revivals:

Vintage Revivals ist das Junge Second-Hand-Konzept der ReSales Textilhandels- und -recycling GmbH, ein Unternehmen der TEXAID-Gruppe. TEXAID mit Hauptsitz in der Schweiz zählt mit über 1.100 Mitarbeitern zu den europaweit führenden Unternehmen in der Erfassung, Sortierung und Vermarktung von gebrauchten Textilien und textilen Restanten. Die Unternehmensgruppe bietet maßgeschneiderte Lösungen für Kommunen, karitative Unternehmen sowie die Modeindustrie im Bereich der Logistik, Sortierung und Vermarktung sowie im Bereich des Recyclings.

