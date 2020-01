Vier einfache Schritte für mehr Erfolg bei Social Media.

Für Unternehmen wird es zunehmend relevanter, sowohl für das Image, als auch das direkte Marketing. Viele Unternehmen und Einzelunternehmer tun sich jedoch schwer in der Handhabung. Meist fehlt es nicht nur an einfachen Grundlagen, sondern auch an einer nachhaltigen Strategie für einen langfristigen Erfolg.

Die Vorteile von Instagram sind nicht zu unterschätzen. Egal ob mehr Reichweite oder eine höhere Sichtbarkeit und damit einhergehen Markenbekanntheit. Zudem kann man über Instagram gezielt das Image der eigenen Person oder des Unternehmens steigern. Darüber hinaus ist es viel einfacher, die Kunden zu binden und deren Vertrauen zu gewinnen. Aus diesen Vorteilen resultiert nicht selten auch eine Umsatzsteigerung und höhere Bekanntheit mit gutem Ruf.

1.Die richtige Handhabung der einzelnen Funktionen

Allein bei Instagram gibt es ungefähr ein Dutzend verschiedener Funktionen mit jeweils noch kleinen Unterfunktionen und speziellen Einstellungen. Oft scheitert es schon daran, die Bilder im richtigen Format hochzuladen. Durch Unwissen geht auf diesem Wege eine Menge Potenzial verloren. So ist es zum Beispiel bei den Stories essentiell, dass diese übersichtlich, einfach und interessant gestaltet sein sollten.

2. Qualität vor Quantität

Nachdem der Account eingerichtet ist, geht es auch schon fleißig mit dem Bilder posten los. Hier noch ein Schnappschuss aus dem Meeting und da schnell die Frühlings-Deko. Hauptsache Content produzieren und zeigen, dass wir aktiv sind.

Immer wieder muss ich mit erschrecken feststellen, dass an der falschen Stelle gespart wird. Ein 4-Sterne Luxus-Hotel zeigt sich im Internet, wie die Herberge von nebenan. Verwackelte, dunkle Bilder mit einem Mix von schlecht produzieren Videos. So wie sich das Unternehmen in den sozialen Medien präsentiert, so wird es auch in der realen Welt wahrgenommen.

3.Die Strategie

Dem einher geht die oft fehlende Strategie. Viele Unternehmen machen sich viel zu wenig Gedanken darüber, wie sie einen Mehrwert bieten und die relevante Zielgruppe erreichen können. Ohne eine Strategie bei den sozialen Medien ist der Erfolg fast ausgeschlossen.

Es geht nicht darum, ein Millionen-Werbebudget zu planen, aber man sollte sich zumindest darüber Gedanken machen, wie ich es schaffe, sich langfristig zu etablieren.

4.Social Media bedeutet: Sozial

Kommen wir zum letzten und wichtigsten Punkt. Viele Unternehmen sehen die sozialen Medien als reines Selbstdarstellungs-Werkzeug und vergessen dabei die eigentliche Funktion und die Vorteile.

Wie der Begriff Social Media schon sagt, geht es um die Sozialisierung. Noch nie zuvor war es für Unternehmen so einfach mit den Kunden zu kommunizieren. Noch nie war es so einfach die Bedürfnisse der Kunden besser kennenzulernen. Durch eine Zwei-Seiten-Kommunikation haben die Sie enorme Vorteile. Nicht nur können andere Kunden Sie weiterempfehlen, sondern auch andere sehen, wie Sie mit Kunden umgehen und wie hoch die resposivität ist.

Darüber hin aus haben Sie die Möglichkeit, das Vertrauen der Kunden zu gewinnen.

