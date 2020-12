Vieles haben wir dann nicht mehr mitgemacht – Die 50er-Jahre aus Sicht der Nachkriegsgeneration

Silke Kruse und Udo Kruse schildern in “Vieles haben wir dann nicht mehr mitgemacht”, wie zwei Generationen die 50er-Jahre aus unterschiedlicher Sicht erlebten.

In diesem Buch erfahren die Leser, wie die Nachkriegsjahre von zwei Generationen ziemlich anders wahr genommen wurden. Die Kriegsgeneration sehnt sich nach den Kriegsjahren vor ihrem häuslichen Herd nach Wärme, Geborgenheit und Sicherheit. Ordnung, Disziplin und gute Manieren sind dieser Generation enorm wichtig. Es ist die Zeit, in der Kinder immer wieder das mahnende “Das tut man nicht!” zu hören bekommen. Die ganze Steifheit aber nervt auf die Dauer die Nachkriegsgeneration. Die jungen Leute lehnen sich auf. Das beginnt zunächst mit der Durchsetzung kleiner Freiheiten und steigert sich schließlich in einer radikalen Modernisierung der Nachkriegsgesellschaft. Nach den 68er-Studentenunruhen sind die Alten dann weitgehend abgemeldet. In diesem Buch werden diese Veränderungen anhand zahlreicher Beispiele geschildert.

Geschildert wird in “Vieles haben wir dann nicht mehr mitgemacht” von Udo Kruse und Silke Kruse auch, oft illustriert mit historischen Fotos, wie die Jugend mit der prüden Sexualmoral ihrer Eltern Schluss macht und wie sie eine neue Partnerschaft in der Ehe anstrebt, und das ausgehend in einer Zeit, in der es das heute kaum noch zu glaubende antiquierte gesetzliche Vorschriften über die Aufgabenverteilung in der Ehe gibt. Fast in Vergessenheit geraten ist, dass sich die Nachkriegsgeneration engagiert um einen ideellen Aufbruch bemühten, der sich nicht hinter der Fridays-for-Future-Bewegung. Es lohnt sich, auch diese Darstellung anzuschauen.

“Vieles haben wir dann nicht mehr mitgemacht” von Udo Kruse und Silke Kruse ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-09031-6 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online”Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

