Reno, Nevada, 04.09.2020 – Wenn eine Partnervermittlung/Singlebörse mit Beratung ständig mehr Anfragen von Interessenten an seiner hochwertigen und dennoch kostengünstigen Dienstleistung erhält, muss der Beraterstamm aufgestockt werden.

Eine perfekte Chance, in Zeiten von Ängsten um den Arbeitsplatz

Die Taylor Group mit der Marke TTPCG ® steht vor einer besonderen Herausforderung. Einerseits ist dieser Service im Bereich Partnervermittlung so erfolgreich wie nie zuvor, andererseits verändert sich unser Geschäft wie nie zuvor, erläutert Konzernchefin Wendy Simen anlässlich einer Pressekonferenz am 04.09.2020 in Reno, einer Stadt im US-Bundesstaat Nevada, die unweit der Sierra Nevada und des Lake Tahoe liegt. Die grösste Kleinstadt der Welt ist bekannt für ihre Casinos und die zahlreichen Skiresorts in der näheren Umgebung und insbesondere wegen des zentral gelegenen National Automobile Museum, in dem über 200 Oldtimer ausgestellt sind. Die Pressestelle der Taylor Group wählte diesen Ort für eine Pressekonferenz aus, weil technische Entwicklungen der Automobil Ära in dem von Spielcasino-Milliardär und Autonarr William Harrah gegründeten Museum aufgezeigt werden. Anlässlich der Pressekonferenz stellte Wendy Simen read a face vor. Das von der Taylor Group entwickelte read a face ist ein Programm, das 21 Emotionen anhand von Gesichtsausdrücken auf Fotos erkennt. Eine Revolution und ein digitaler Quantensprung.

Noch schneller zum passenden Partner mit TTPCG ® read a face

Das Computerprogramm durchläuft aktuell praxisnahe Testreihen in den USA und in Neuseeland. Innerhalb der kommenden Wochen wird read a face in die Dienstleistung von TTPCG ® integriert und den Nutzern noch mehr Qualität und Sicherheit zu unschlagbar günstigen Preisen bieten. Die Journalisten wurden gebeten, print oder digitale Fotos von Familienmitgliedern oder Freunden zur Pressekonferenz mitzubringen. Aufnahmen, von denen der jeweilige Journalist weiss, wie die allgemeine Stimmung der Menschen auf diesen Fotos empfunden wird. Die bei der Pressekonferenz anwesenden Journalisten waren mehr als nur beeindruckt, als der Drucker nach Scan oder Einlesen eines jeden Fotos die Gemütslage der abgebildeten Person genau und ausführlich beschrieben hat.

TTPCG ® Dienstleistungen immer der Zeit weit voraus

The future for today beschreibt seit dem Gründungsjahr 1981 des Unternehmens TTPCG ® dessen Marktplatzierung und Leistungen sehr treffend. Es gibt weltweit keine andere Partnervermittlung, welche sich mit der Marke TTPCG ® vergleichen lässt. Zusammengefasst lässt sich feststellen, dass TTPCG ® sehr solide Fundamente bieten kann. Singles finden schnell den wirklich passenden Partner und Menschen, die etwas bewegen wollen und einen sehr sicheren Job suchen, finden eine Franchisepartnerschaft, welche die sichere berufliche Zukunft als Singleberater im weltweiten Tim Taylor Team bietet. Nach der Einarbeitung, die bequem beim neuen Singleberater zu Hause erfolgt, bietet sich eine Arbeit, die Spass macht, einsamen Menschen schnell harmonisches Partnerglück bietet und eine gutes Einkommen sichert. Denn der Markt der individuellen Dienstleistungen boomt immer mehr.

Sie haben einen Pressebericht des Journalisten Chris Krevo, 244 Q St, Lincoln, NE 68508 gelesen. Der Bericht erschien zuerst in englischer Sprache © 2020 im Journal Couple in everyday life. Übersetzung in Spanisch, Französisch, Italienisch, Finnisch und Deutsch von Sienna Wright. Wenn Sie mehr über die Partnervermittlung TTPCG ® wissen möchten, schreiben Sie an pressoffice(at)ttpcg.us

Partner Computer Marketing sorgt dafür, dass die Marken Botschaften von TTPCG ® in die Augen der Singlewelt transportiert werden.

