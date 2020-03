Viel los auf der Aiderbichl-Ranch

Großes Interesse an den Tierrettern von Gut Aiderbichl in Norddeutschland auf der Ballermann Ranch

Wieder volles Haus auf Gut Aiderbichl in Niedersachsen – Stetig wachsendes Interesse an den Tierrettern von der Ballermann Ranch im Landkreis Diepholz

Wieder mächtig was los auf der Aiderbichl Ranch in Blockwinkel. Am dritten Besuchervormittag des Jahres konnten Annette und André Engelhardt mehr als 50 große und kleine Gäste aus dem Sulinger Raum auf der zu Europas größtem Gnadenhofverbund Gut Aiderbichl gehörenden Ballermann Ranch begrüßen. “Wir freuen uns sehr, dass ‘die Heimat der geretteten Tiere’ hier in Niedersachsen ein so stetig wachsendes Interesse hervorruft”, zeigen sich die Engelhardts begeistert. Diese hatten vor einem Jahr ihre Ballermann Ranch an die Tierretter von Gut Aiderbichl verschenkt (wir berichteten). Neben den vielen Tierfreunden und Interessierten waren erneut wieder einige Aiderbichl-Tierpaten von den auf der Ranch lebenden Esel und Pferde zu Gast, die für “ihre” Schützlinge Möhren und Zwieback mitgebracht hatten.

Gerade für die kleinen Gäste, war der Samstagvormittag auf der Ballermann Ranch ein ganz besonders tolles Erlebnis, konnten sie doch mit den kleinen Eseln und Shetty-Ponys während der ca. 2 stündigen Führung herumtollen. Überhaupt waren die Gäste ständig von den freilaufenden Eseln und Ponys umgeben, die keinerlei Scheu gegenüber den zahlreichen Besuchern zeigten.

Das Hauptinteresse der Gäste galt jedoch den derzeit laufenden Umbauarbeiten in der großen Halle. Hier verrieten die Engelhardts jedoch noch nichts Konkretes und baten die Gäste noch etwa 14 Tage zuzuwarten. Wer es dann genau wissen will, kommt an nächsten ersten Samstag, am 04. April, wieder um 10 Uhr (bitte pünktlich) auf die Ballermann Ranch nach Blockwinkel. Dann gibt es noch mehr zu sehen und eine weitere, spannende Geschichte von geretteten Pferden zu hören.

Übrigens, Gruppenführungen für Vereine und Firmen sind erst wieder ab der zweiten Jahreshälfte möglich. Bis zum 15.07. sind wir ausgebucht, teilt André Engelhardt abschließend mit.

A. Engelhardt-Markenkonzepte GmbH: Verwaltung und wirtschaftliche Verwertung von eingetragenen Markenrechten und von sonstigen Kennzeichenrechten (z. B. Marken: Ballermann, Longhitter Golf u. a.). Entwicklung von Markenkonzepten und Markenideen; Realisierung von Markenprojekten.

Firmenkontakt

A. Engelhardt Markenkonzepte GmbH

Annette Engelhardt

Blockwinkel 87

27251 Scholen

04245-3179970

post@markenkonzepte.de

http://www.ballermann.de

Pressekontakt

André Engelhardt

André Engelhardt

Blockwinkel 87

27251 Scholen

04245 3179970

post@markenkonzepte.de

http://www.markenkonzepte.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.