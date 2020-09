Videoplattformen: Schutz vor Betrug durch erweiterte Partnerschaft von Primis und White Ops

White Ops Advertising Integrity erweitert den Schutz von Primis Video Discovery vor Invalid Traffic und betrügerischen Ad Impressions auf allen Inventarkanälen

TEL AVIV und NEW YORK, 1. September 2020 — Die Video Discovery Plattform Primis, eine Tochter von Universal McCann, und White Ops, der weltweit führende Anbieter für Bot-Mitigation und Betrugsschutz, haben heute ihre erweiterte Partnerschaft bekannt gegeben. White Ops Advertising Integrity-Lösung deckt ab sofort Invalid Traffic (IVT) im Videoinventar von Primis auf. Durch die Partnerschaft kann die Publisher Community von Primis darauf vertrauen, dass die Ad Impressions innerhalb der Video Supply Chain verifiziert sind und somit Kosten auf Basis verlässlicher Daten entstehen. Primis ist Teil einer wachsenden Gemeinschaft an Partnern, die gemeinsam mit White Ops die Marketingbranche vor raffinierten und betrügerischen Bot-Traffic schützt.

Ausgeklügelte Bots sind für die Video Supply Chain eine ernsthafte Bedrohung. Mit der Advertising Integrity-Lösung von White Ops können die Sicherheitsexperten von Primis die Ursachen und Quellen von Invalid Traffic identifizieren und gemeinsam mit Publisher-Partnern beseitigen. Damit stärkt Primis das Vertrauen, seinen Demand-Partnern echten Traffic zu liefern und schafft eine sichere Umgebung für Brands.

“Bei Primis engagieren wir uns immer Publishern und Werbetreibenden gleichermaßen eine zuverlässige Plattform anzubieten”, erklärt Rotem Shaul, Co-CEO von Primis, Video Discovery. “Die Partnerschaft mit White Ops ist ein wichtiger Schritt auf unserem Weg zu einer transparenten Video Supply Chain und ermöglicht jedem die Vorteile der Video Discovery umfassend auszuschöpfen.”

“Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, unsere Kunden vor ausgeklügelten Bot-Angriffen zu schützen und auf diese Weise gegen Cyberkriminalität vorzugehen”, so Jason Fink, Advertising Integrity, Teamleiter bei White Ops. “Primis ist seit langem ein solider Partner. Durch die Erweiterung können wir das wachsende Video-Ökosystem vor Betrug und Cyberangriffen schützen.”

Die Video-Discovery-Technologie von Primis richtet sich an ein weltweites Publikum in sämtlichen Branchen. Publisher erhalten durch White Ops Advertising Integrity-Lösung die Möglichkeit ausgeklügelte Bots zu erkennen und erfahren, wie sie betrügerischer Ad-Impressions auflösen können. Werbetreibende profitieren von einer transparenten Erfahrung auf der Grundlage zuverlässiger Online-Verhaltensmuster.

White Ops verifiziert wöchentlich mehr als zehn Billionen digitale Interaktionen und arbeitet eng mit den größten Internetplattformen, DSPs und Exchanges zusammen. Die Technologie verwendet eine vielschichtige Erkennungsmethode, um betrügerische Bots zu identifizieren und zu stoppen. Dabei werden technische Erkenntnisse, kontinuierliche Anpassungen, maschinelles Lernen und das Satori Threat Intelligence und Research Team einbezogen. White Ops Advertising Integrity-Lösung blockiert nicht-menschlichen Datenverkehr auf allen Plattformen – vom Desktop und mobilen Web bis hin zu CTV und mobilen Anwendungen.

Über Primis, Video Discovery

Primis ist eine Video Discovery Plattform der Universal McCann and Interpublic Group (IPG) und steigert die Einnahmen der Publisher, indem es Usern hilft, ansprechende, qualitativ hochwertige Videoinhalte zu entdecken. Die Discovery-Engine wird in einer vollständig anpassbaren Videoeinheit eingesetzt, die so konzipiert ist, dass sie nativ in alle Webseiten passt. Weitere Informationen finden Sie unter www.primis.tech oder folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter.

Über White Ops:

White Ops ist ein führender Anbieter für Bot-Mitigation und Betrugsschutz. White Ops überprüft über zehn Billionen Interaktionen pro Woche, um Unternehmen sowie die größten Internetplattformen vor schädlichen Bots zu schützen. Raffinierte, hoch-komplexe Bots verhalten sich und agieren wie Menschen, wenn sie auf Anzeigen klicken, Websites besuchen, Formulare ausfüllen, Accounts übernehmen und Zahlungsbetrug begehen. White Ops identifiziert und stoppt schädliche Bots. Die Stärke und der Umfang der Bot Mitigation Platform von White Ops zum Schutz von Unternehmen in den Bereichen Cybersicherheit, digitale Werbung und Marketing veranlasste Goldman Sachs Merchant Banking Division und ClearSky Security in die nächste Wachstumsphase des Unternehmens zu investieren. Für weitere Informationen besuchen Sie www.whiteops.com

Firmenkontakt

White Ops

Sarah Acker

— –

— —

—

sa@whiteops.com

https://www.whiteops.com/

Pressekontakt

Lucy Turpin Communications GmbH

Birgit Fuchs-Laine

Prinzregentenstrasse 89

81675 München

089 41776113

whiteops@lucyturpin.com

http://www.lucyturpin.com

Bildquelle: Primis