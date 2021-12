Video-Dolmetscher – Segel setzen Richtung Zukunft

Dolmetscheragentur24 managt Online-Veranstaltungen

„Wir können den Wind nicht ändern, aber wir können die Segel richtig setzen.“

Wie schon der Philosoph Aristoteles richtig erkannt hatte, sind viele äußere Umstände für uns nicht zu ändern. Um die Segel richtig zu setzen, braucht es Kreativität und den Mut Neues zu wagen. Auch im Bereich des Dolmetschens müssen neue Wege beschritten werden, denn auch hier hat sich der Wind in den letzten Jahren gedreht und zusätzlich durch die Corona-Pandemie verschärft.

Die moderne Kommunikation findet zunehmend über digitale Kanäle statt. Dies stellt nicht nur die Teilnehmer, sondern auch die Dolmetscher vor gänzlich neue Herausforderungen. Die Dolmetscheragentur24 hat sich deshalb frühzeitig mit diesem Thema befasst und kann neben erfahrenen Videodolmetschern auch die passende Technik und die nötigen Plattformen zur Verfügung stellen.

Video-Dolmetscher: Kommunizieren ohne persönlichen Kontakt

Die Kommunikation über Online-Kanäle wird in Zeiten von Kontaktbeschränkungen immer wichtiger, bietet aber auch in normalen Zeiten viele Vorteile. Damit auch online über Ländergrenzen hinweg kommuniziert werden kann, gibt es das Videodolmetschen. So haben Beschäftigte auch im Home-Office bei Bedarf den passenden Dolmetscher an Ihrer Seite.

Online- erfahrene Videodolmetschern führen die Kunden sicher durch Ihre E-Meetings, Videokonferenzen, Online-Sitzungen, Webschulungen, Vertragsverhandlungen und viele mehr. Die Dolmetscheragentur24 stellt Video-Dolmetscher in vielen Sprachkombinationen, auch Dolmetscherteams und die passende Technik. Dabei werden gängige Conferencing-Tools mit eingebunden. Ebenso hilft die Dolmetscheragentur24 beim Umstieg von Präsenz- auf Onlineveranstaltungen.

Im Fokus: Hybridveranstaltungen

Hybridveranstaltungen sind in der modernen Geschäftswelt nicht mehr wegzudenken. Die Mischung aus Präsenz- und Online-Veranstaltung bietet flexible Möglichkeiten. Die Anforderungen an den Dolmetscher sind hoch. Den richtigen Simultandolmetscher für Hybridveranstaltungen zu finden ist schwer. Bei der Dolmetscheragentur24 erhalten Kunden einen erfahrenen Dolmetscher, sowie die passende Technik. Eine umfassende Beratung und guter Service sind inklusive.

Mit einer Hybridveranstaltung können zum Jahresende Jahreshauptversammlungen, Betriebsratssitzungen und viele weitere Veranstaltungen durchgeführt werden, ohne dass alle Beteiligten vor Ort sein müssen. Und wie bei einer Präsenzveranstaltung sollte hier eine Übersetzung in Echtzeit stattfinden. Neben einem guten Dolmetscher braucht es eine funktionierende Technik. Beides gibt es bei der Dolmetscheragentur24 aus einer Hand.

Oftmals müssen für solche Veranstaltungen Webseiten, Betriebsanleitungen, Flyer oder Verträge in eine andere Sprache übersetzt werden. Hierfür bietet die Dolmetscheragentur24 einen speziellen Service.

Mehr über die Dometscheragentur24 auf: https://dolmetscheragentur24.de/

Dolmetscheragentur24 bietet einen Dolmetscherservice mit über 30 Sprachen. Mit einem weltweiten Netzwerk aus über 5.000 Dolmetschern garantiert die Agentur, dass innerhalb von 24 Stunden der passende Dolmetscher für den Kunden zur Verfügung steht.

