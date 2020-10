ViClean-I 100 – das Dusch-WC zum Wohlfühlen

Für ein Gefühl wie frisch aus der Dusche

Das revolutionäre Dusch-WC ViClean-I 100 aus dem Hause Villeroy & Boch verbindet Design und Innovation für maximalen Komfort und höchste Hygiene. Es gehört der Generation der spülrandlosen WCs an und setzt damit völlig neue Maßstäbe. Von außen betrachtet unterscheidet es sich kaum von herkömmlichen WCs, jedoch hat das WC es in sich: ViClean-I 100 überzeugt nicht nur durch wohltuende Duschfunktionen, sondern auch durch clevere Technologien für hygienische Sauberkeit des Dusch-WCs selbst.

Ausgestattet mit einer Gesäßdusche und Ladydusche zur Reinigung des hinteren und vorderen Intimbereichs, säubert das ViClean-I 100 gründlicher und schonender als trockenes Papier. Dank der integrierten HarmonicWave-Technologie bewegt sich der nahezu unsichtbar in der Keramik verborgene Duschstrahl in einer seitlichen Wellenbewegung sanft vor und zurück. Dies verwöhnt Sie mit angenehmer Sauberkeit und vitalisierender Frische. Temperatur, Stärke und Position des Wasserstrahls lassen sich dabei jeweils einzeln in fünf Stufen einstellen. So können Sie das Dusch-WC auf Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen. Als weiteres Highlight unterstützt die integrierte Massagedusche eine gründlichere Reinigung und fördert zudem die Durchblutung.

Zusätzliche innovative Technologien und hochwertige Materialien wie Quaryl® und Duroplast halten nicht nur Sie, sondern auch das Dusch-WC hygienisch sauber. Die dank InvisibleJet flächenbündig in den Duscharm eingebaute Düse reinigt sich automatisch vor und nach jeder Benutzung mit Frischwasser, während die spülrandlose DirectFlush-Technologie das komplette Innenbecken effizient und spritzfrei säubert. Die spezielle Wasserführung ermöglicht hierbei eine maximale Spülleistung mit einem Spülvolumen von lediglich 3 beziehungsweise 4,5 Litern pro Spülvorgang. Auch von außen lässt sich das Dusch-WC einfach und schnell, dank der glatten und schmutzabweisenden CeramicPlus-Oberfläche, säubern. Die QuickRelease-Mechanik, durch die sich der WC-Sitz mit nur einem Handgriff abnehmen lässt, erleichtert die Reinigung zusätzlich. Neben CeramicPlus sind die Oberflächen des Dusch-WCs und des WC-Deckels außerdem mit AntiBac veredelt. Die innovative Oberflächentechnologie wirkt antibakteriell und reduziert nachweislich das Wachstum der Bakterien um mehr als 99,9 %.

Damit der Toilettengang zu einem angenehmen Erlebnis wird, ist ViClean-I 100 mit zahlreichen Komfortfunktionen ausgestattet. Sie können beispielsweise Ihre persönlichen Vorlieben für die Duschfunktion sowie die Bidetfunktion samt Intimreinigung mit der zugehörigen App oder Fernbedienung intuitiv steuern und sogar speichern. So bleiben Ihre bevorzugten Einstellungen dank des individuellen Nutzerprofils erhalten. Auch die praktische SoftClosing-Funktion findet sich im Dusch-WC wieder. Sie verhindert ein lautes Zuschlagen des WC-Deckels und sorgt dafür, dass er leise schließt.

Entdecken Sie das Villeroy & Boch ViClean-I 100 auf www.skybad.de, dem Onlineshop für Wohlfühlbäder, und erleben Sie die sanfte Reinigung mit warmem Wasser.

Skybad.de ist der Sanitär Onlineshop Ihres Vertrauens. Bei uns finden Sie alles, was Sie für Ihr Traumbadezimmer benötigen: Von Badewannen, Duschwannen, Duschsystemen sowie Badarmaturen bis hin zu Badmöbeln, WCs und Spiegelschränken führt Skybad ausschließlich Sanitärprodukte von renommierten Markenherstellern.

Zusätzlich zu den Sanitärprodukten fürs Bad erhalten Sie bei uns außerdem Küchenarmaturen, Heizungen, Pumpen und Sanitärartikel zur Wasseraufbereitung – alles mit fundierter Fachberatung, geprüfter Produktqualität, Bestpreisgarantie und Käuferschutz.

Kontakt

Skybad GmbH

Saskia Thelen

Schillerstraße 90

52477 Alasdorf

0241 51832632

marketing@skybad.de

http://www.skybad.de

Bildquelle: @Villeroy&Boch