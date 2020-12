VIAVI Solutions Optimeter: Neues All-in-One-Testgerät für FTTx-Anschlüsse

Multifunktionstester beschleunigt die Abnahme und Wartung von Glasfaseranschlüssen

Eningen, 08.12.2020 – Viavi Solutions Inc. (VIAVI) (NASDAQ: VIAV), einer der weltweit führenden Anbieter von Mess-, Überwachungs- und Sicherungslösungen für Kabel- und Funknetzwerke, stellt mit dem Optimeter einen neuen Netzwerktester zur Abnahme und Wartung von Glasfaseranschlüssen vor. Das All-in-One-Tool vereint mehrere Testfunktionen zur Kabel- und Leistungsvalidierung in einem Gerät und ermöglicht durch vorkonfigurierte Messabläufe eine fehlerfreie Bedienung unabhängig vom individuellen Kenntnisstand. Damit steht Diensteanbietern und Servicetechnikern ab sofort eine Lösung zur Verfügung, welche die erforderlichen Tests zur Aktivierung von Netzwerkdiensten beschleunigt und die Erfolgsraten bei der Inbetriebnahme von FTTx-Anschlüssen insgesamt deutlich steigert.

Das VIAVI Optimeter wurde als Antwort auf den weltweit rasant steigenden Bandbreitenbedarf und die wachsende Nachfrage nach unkomplizierten Glasfaser-Zertifizierungswerkzeugen entwickelt. Das portable Multifunktions-Feldtestgerät kombiniert die Kabelvalidierung und Steckerinspektion mit GPON/XG(S)-PON-Leistungsmessungen und kann dadurch gleich mehrere Einzelgeräte ersetzen. Auf diese Weise wird der Aufwand der Messungen und der Umfang des notwendigen Equipments deutlich reduziert. Das Optimeter kann zudem auch problemlos von Berufseinsteigern genutzt werden: Per Tastendruck startet das Gerät automatisierte Testabläufe, die in weniger als einer Minute aussagekräftige Testresultate liefern und Fehlerquellen identifizieren. Die zuverlässige Diensteaktivierung und Fehlerbehebung kann somit während eines einzigen Vor-Ort-Termins vollständig abgeschlossen werden, was zusätzliche Kosten durch Wiederholungseinsätze und kundenseitige Unzufriedenheit durch verzögerte Aktivierungsprozesse vermeidet.

“Die Nachfrage nach PON/FTTH-Diensten ist derzeit sehr hoch. Dadurch geraten Techniker häufig unter Zeitdruck, und neu installierte Anschlüsse werden oftmals gar nicht oder nur minimal getestet. In 20 bis 50 Prozent der Fälle kann die korrekte Installation und Aktivierung der Anschlüsse nicht während des ersten Einsatzes beim Kunden abgeschlossen werden. Das führt nicht nur zu Kundenunzufriedenheit, sondern auch zu Umsatzeinbußen”, so Kevin Oliver, Vizepräsident und General Manager, Converged Instruments and Virtual Test bei VIAVI. “Um den steigenden Wartungskosten und Fehlerraten bei der Diensteaktivierung entgegenzuwirken, hat VIAVI Solutions das Optimeter entwickelt. Das Testgerät unterstützt Techniker bei der Abnahme von Glasfaseranbindungen auf der letzten Meile und stellt sicher, dass alle Messungen bereits während des ersten Installationstermins vollständig und korrekt durchgeführt werden. Auf diese Weise können die Erfolgsraten bei der Montage von FTTx-Anschlüssen verbessert und wiederholte Kundeneinsätze vermieden werden.”

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Viavi Solutions Deutschland GmbH

Herr Johann Tutsch

Arbachtalstrasse 5

72800 Eningen u.A.

Deutschland

fon ..: +49 (0) 7121 86-1571

fax ..: +49 (0) 7121 86-1222

web ..: http://www.viavisolutions.de

email : johann.tutsch@viavisolutions.com

VIAVI (NASDAQ: VIAV) ist ein globaler Anbieter von Netzwerktest-, Überwachungs- und Sicherungslösungen für Kommunikationsdienstleister, Unternehmen, Hersteller von Netzwerkgeräten, Behörden und Avionik. Wir helfen unseren Kunden, die Leistung von Instrumenten, Automatisierung, Intelligenz und Virtualisierung zu nutzen, damit Sie das Netzwerk im Griff haben. VIAVI ist auch führend bei Lichtmanagementlösungen für 3D-Sensor-, Fälschungsschutz-, Unterhaltungselektronik-, Industrie-, Automobil- und Verteidigungsanwendungen. Erfahren Sie mehr über VIAVI unter https://www.viavisolutions.com/de-de. Folgen Sie uns auf VIAVI Perspectives, LinkedIn, Twitter, YouTube und Facebook.

Pressekontakt:

Riba:BusinessTalk GmbH

Herr Michael Beyrau

Klostergut Besselich 1

56182 Urbar / Koblenz

fon ..: +49 (0) 261-96 37 57-27

web ..: http://www.riba.eu

email : mbeyrau@riba.eu