VIAVI Solutions Fachtagung 2021: Expertenvorträge fokussieren aktuelle Themen der Messtechnik

Bewährte Veranstaltungsreihe geht im November in die nächste Runde

Eningen, 03.11.2021 – Viavi Solutions Inc. (VIAVI) (NASDAQ: VIAV), einer der weltweit führenden Anbieter von Mess-, Überwachungs- und Sicherungslösungen für Kabel- und Funknetzwerke, führt seine bewährte Fachtagungsreihe in diesem Jahr erneut als kostenloses Online-Event durch. In insgesamt sechs virtuellen Konferenzvorträgen (vom 30. November bis zum 02. Dezember 2021) informieren Spezialisten von VIAVI über den aktuellen Stand der Messtechnik im Glasfaser- sowie 5G-Umfeld und eröffnen einen umfassenden Einblick in effizientes Testdatenmanagement. Nähere Informationen zu Vortragsinhalten und Terminen sowie die Möglichkeit zur Registrierung finden Interessenten unter: https://www.viavisolutions.com/de-de/webinars/2021/fachtagung-2021

Die deutschsprachigen Videovorträge thematisieren im Glasfaser-Bereich unter anderem automatisierte Testlösungen für bidirektionale OTDR- und zentralisierte PON-Abnahmemessungen. Zudem werden die besonderen Anforderungen an wellenlängenselektive Messungen in optischen Zugangsnetzen behandelt. Neben dem Themenschwerpunkt Glasfaser kommen auch neueste Entwicklungen im 5G-Bereich zur Sprache: Näher beleuchtet werden dabei sowohl Messungen zur Inbetriebnahme von New Radio als auch mobile Referenzquellen für exakte Synchronisationsmessungen in Mobilfunknetzen. Eine inhaltliche Verknüpfung beider Themenblöcke schafft die Vortragsreihe darüber hinaus durch eine Präsentation, die den Anschluss von 5G-Basisstationen an das Glasfasernetz erläutert. Im Nachgang der Vorträge können Teilnehmer in einer interaktiven Q&A-Runde Fragen an die Spezialisten von VIAVI Solutions stellen. Am letzten Veranstaltungsnachmittag besteht im Rahmen einer virtuellen Live-Session zudem Gelegenheit für persönlichen Austausch und Diskussion zu Vortragsinhalten.

Programmübersicht

Dienstag, 30. November 2021

– Begrüßung – Andrea Wagner, Sales Director Central and East Europe

– Bidirektionale OTDR-Tests und Automatisierung

Referent: Wolfgang Widl, Solutions Engineer

– Zentralisierte PON-Abnahmemessungen

Referent: Patrick Faraj, Global Product Manager Centralized Fiber Test Solutions

Mittwoch, 01. Dezember 2021

– Begrüßung – Rolf Heider, Director Sales DTAG

– Die mobile Referenzquelle mit nützlichen Zusatzfunktionen

Referent: Roland Stooß, Solution Consultant EMEA Metro/Access

– Wellenlängenselektive Messungen in optischen Zugangsnetzen

Referent: Wolfgang Mönch, Senior Product Line Manager Fiber Optics

Donnerstag, 02. Dezember 2021

– Begrüßung – Johannes Weicksel, Business Development Manager

– 5G für Installateure – Die Glasfaser nicht vergessen

Referent: Thomas Friedrich, Sales Account Manager

– 5G für Installateure – Messungen zur Inbetriebnahme von New Radio

Referent: Gilles Le Breton, Solution Consultant

– Networking Event

