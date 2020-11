VIAVI Solutions erweitert Funktionsumfang des OneAdvisor-800 Netzwerktesters

Neue 4G- und 5G-Signalanalyse-Funktionen unterstützen die Installation und Wartung von Basisstationen

Eningen, 25.11.2020 – Viavi Solutions Inc. (VIAVI) (NASDAQ: VIAV), einer der weltweit führenden Anbieter von Mess-, Überwachungs- und Sicherungslösungen für Kabel- und Funknetzwerke, erweitert seinen Netzwerktester OneAdvisor-800 um 5G NR- und 4G LTE-Signalanalyse-Funktionen zur Abnahme und Wartung von Multi-Technologie-Netzwerken. Damit steht Technikern ab sofort ein All-in-One-Tool zur Verfügung, das alle erforderlichen Installations- und Integrationstests für 4G- und 5G-Basisstationen kombiniert – darunter Spektrum- und Interferenzanalysen sowie Tests von Glasfasern, Kabeln, Antennen und Luftschnittstellen – und dadurch gleich mehrere Einzelgeräte ersetzt. Mithilfe des Multifunktionstools können Techniker den neuen 5G-Standard beschleunigt ausrollen und dabei sicherstellen, dass bestehende LTE-Mobilfunknetze nicht beeinträchtigt werden. Zusätzliche Unterstützung bei den erforderlichen Abnahmemessungen bietet der ONA-800 durch automatisierte Workflows, die Anwender durch vorkonfigurierte Testvorgänge leiten und Messergebnisse automatisch in Reports zusammenfassen, was den Zeit- und Kostenaufwand für Installationsarbeiten deutlich senkt.

Hauptfunktionen des OneAdvisor-800:

– 5G NR-Signalanalysator: Der ONA-800 bietet umfassende Signalanalyse-Messungen für 5G, einschließlich Beam-Analyse und Carrier-Scanner für die Einzel- oder Mehrfachverifizierung von 5G-Kanälen.

– 4G LTE-Signalanalysator: Per Tastendruck können automatisierte Testprozesse zur Prüfung der standardbasierten HF-Kanalleistung sowie ein Over-the-Air-Kanalscanner und ID-Scanner zur Verifizierung der LTE-FDD/LTE-TDD-Signalleistung gestartet werden, was eine schnellere Validierung und Fehlerbehebung ermöglicht.

– EMF-Signalanalysator: Mit dieser Funktion lassen sich elektromagnetische Felder im Spektralformat und in der 5G-Beam-Analyse prüfen. Auf diese Weise können die Energieemissionen aktiver 5G-Antennen effektiv bewertet werden.

– DSS-Signalanalysator: Die Funktion analysiert gleichzeitig 5G NR- und 4G LTE-Signale, die auf einem gemeinsam genutzten Spektrum übertragen werden, um Probleme bei der Diensteverfügbarkeit und Leistung schnell zu identifizieren.

“Durch die wachsende Nachfrage nach 5G steigt auch die Zahl der Außendiensttechniker und Auftragnehmer, die mit der Installation, Aktivierung und Wartung von Basisstationen beauftragt werden. Mit dem automatisierten Testgerät VIAVI OneAdvisor-800 lassen sich durch vorgegebene Testprozesse Fehlmessungen effektiv unterbinden, was den Schulungsbedarf von Berufseinsteigern sowie Technikern mit begrenzten Vorkenntnissen entscheidend senkt”, so Kevin Oliver, Vice President und General Manager, Converged Instruments and Virtual Test bei VIAVI. “Mit der Einführung von 5G NR- und 4G LTE-Testfunktionen für den OneAdvisor-800 bietet VIAVI Solutions nun das umfassendste Testportfolio, das aktuell für die Installation und Wartung von Basisstationen verfügbar ist.”

Auch in Anwendungstests konnte der ONA-800 bereits überzeugen: Das Gerät wurde in den 2020 Diamond Technology Reviews, herausgegeben vom Broadband Technology Report, mit vier von fünf möglichen Punkten ausgezeichnet. Weitere Informationen zur Auszeichnung finden Interessenten unter: https://www.broadbandtechreport.com/test/test-measurement/article/14184189/viavi-solutions-oneadvisor800-4-diamonds

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Viavi Solutions Deutschland GmbH

Herr Johann Tutsch

Arbachtalstrasse 5

72800 Eningen u.A.

Deutschland

fon ..: +49 (0) 7121 86-1571

fax ..: +49 (0) 7121 86-1222

web ..: http://www.viavisolutions.de

email : johann.tutsch@viavisolutions.com

VIAVI (NASDAQ: VIAV) ist ein globaler Anbieter von Netzwerktest-, Überwachungs- und Sicherungslösungen für Kommunikationsdienstleister, Unternehmen, Hersteller von Netzwerkgeräten, Behörden und Avionik. Wir helfen unseren Kunden, die Leistung von Instrumenten, Automatisierung, Intelligenz und Virtualisierung zu nutzen, damit Sie das Netzwerk im Griff haben. VIAVI ist auch führend bei Lichtmanagementlösungen für 3D-Sensor-, Fälschungsschutz-, Unterhaltungselektronik-, Industrie-, Automobil- und Verteidigungsanwendungen. Erfahren Sie mehr über VIAVI unter https://www.viavisolutions.com/de-de. Folgen Sie uns auf VIAVI Perspectives, LinkedIn, Twitter, YouTube und Facebook.

Pressekontakt:

Riba:BusinessTalk GmbH

Herr Michael Beyrau

Klostergut Besselich 1

56182 Urbar / Koblenz

fon ..: +49 (0) 261-96 37 57-27

web ..: http://www.riba.eu

email : mbeyrau@riba.eu