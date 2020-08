VIA Pixetto Lernplattform verbessert Schulungsangebote in den Bereichen Künstliche Intelligenz & Maschinelles Lernen

– Full-HD Vision Sensor mit einer Reihe vorgefertigter Modelle für AI Vision, Kodierblöcke und einer Online-Plattform für beschleunigte Wissensvermittlung im Bereich Maschinelles Lernen

Taipei (Taiwan), 05. August 2020 – VIA Technologies, Inc. gibt die Einführung seines “VIA Pixetto Vision-Sensors” bekannt, einer intuitiven und anwenderfreundlichen Lernplattform zur Vermittlung von Wissen aus den Bereichen Künstliche Intelligenz (KI) und Maschinelles Lernen (ML) an Schüler ab zwölf Jahren an weiterführenden Schulen.

Die VIA Pixetto Lernplattform enthält eine Reihe integrierter Werkzeuge (“Tools”), die es Schülern erleichtern, die grundlegenden Prinzipien und Technologien von KI und ML zu verstehen und dieses Wissen in ihren eigenen KI-Vision-, Maker- und Robotik-Projekten im Unterricht anzuwenden. Diese Werkzeuge umfassen:

– Vorgefertigte Modelle zur Objekt-, Form-, Farb-, Gesichts- und Handschrifterkennung, mit denen die Schüler den Vision-Sensor konfigurieren können;

– Anfängerfreundliche Kodierblöcke, die in die Scratch-Plattform integriert sind und so den Lernenden die Grundlagen der Programmierung vermitteln;

– Eine Plattform für beschleunigtes Maschinelles Lernen, mithilfe derer Studenten neue Modelle für ihre Projekte erstellen können

– Unterstützung für fortgeschrittenes Kodieren mit Python und TensorFlow Lite

Zu den Hardware-Features der VIA Pixetto Lernplattform gehören ein Full-HD-Vision-Sensor, ein Micro USB 2.0-Anschluss, ein Micro SD Card-Steckplatz, ein Mikrofon und ein Grove-Anschluss für Arduino-, micro:bit- sowie Raspberry-Pi-Boards und Peripheriegeräte.

“Da Künstliche Intelligenz und Maschinelles Lernen in allen Bereichen unseres täglichen Lebens zu finden sind, war es für Schulen und weiterführende Bildungseinrichtungen weltweit noch nie so wichtig wie heute, ihren Schülern sowohl theoretisches als auch praktisches Wissen über diese schnell aufkommenden Technologien zu vermitteln”, erklärt Richard Brown, VP of International Marketing bei VIA Technologies, Inc. “Mit der Einführung der VIA Pixetto Lernplattform wollen wir dieser Anforderung gerecht werden, indem wir eine intuitive und anwenderfreundliche Plattform für Schüler und Studenten bereitstellen, anhand derer sie die Grundlagen von KI und ML erlernen und das Wissen dann bei der Durchführung eigener Projekte anwenden können.”

Die VIA Pixetto Lernplattform ist ab sofort in englischer und in traditionell chinesischer Sprachversion erhältlich. Sie kann im VIA-Shop zum Preis von 85 US-Dollar pro Einheit plus Versandkosten bestellt werden.

VIA Technologies, Inc. ist weltweit führend in der Entwicklung hochintegrierter Unternehmenslösungen für innovative KI-, IoT- und Computer-Vision-Technologien auf Basis intelligenter Konzepte für Verkehrs-, Industrie-, Smart City- und Datacenter-Anwendungen. Mit Stammsitz in Taipeh, Taiwan, verbindet VIAs globales Netzwerk die High-Tech-Zentren der Vereinigten Staaten, Asiens und Europas. VIAs Kundenstamm umfasst viele der weltweit führenden Marken aus dem High-Tech-, Industrie- und Logistikbereich. www.viatech.com

