Vertiv stellt neue Monitoring-Lösung mit leistungsstarken Funktionen für kleine und mittlere Edge-Rechenzentren vor

Vertiv™ Environet™ Alert ist eine kostengünstige, leicht zu implementierende und benutzerfreundliche Lösung für den Edge-Einsatz

München – 22. September 2020 – Vertiv, (NYSE: VRT), globaler Anbieter kritischer digitaler Infrastruktur und Kontinuitätslösungen, präsentierte heute Vertiv™ Environet™ Alert. Diese neue Softwarelösung für den Edge-Einsatz ermöglicht Infrastrukturüberwachung und -management auf Unternehmensniveau. Vertiv Environet Alert ist kostengünstig, einfach zu bedienen und beseitigt die häufigsten Hürden für den Einsatz von Überwachungs- und Management-Tools in dieser Art von Umgebungen. Die Lösung ist weltweit verfügbar.

Vertiv Environet Alert bietet Nutzern eine herstellerunabhängige Echtzeit-Überwachung kritischer Infrastruktursysteme. Das zuständige Personal wird sofort alarmiert, sobald diese Systeme gefährdet sind. Durch die neue, moderne und intuitive Benutzeroberfläche erhalten die Nutzer Einblicke und Daten aus einer Hand. Hierbei können die Anwender selbst festlegen, welche Datenpunkte überwacht und ausgewertet werden. So können sie sich auf die Bereiche konzentrieren, die für den Schutz und die Optimierung ihres Unternehmens am wichtigsten sind.

“Die maßgeschneiderte Kontrolle von Rechenzentren ist von entscheidender Bedeutung, um Betriebsabläufe transparent zu machen sowie Risiken und Kosten zu reduzieren. Allerdings konnten bisher nur wenige solcher Lösungen für kleinere Betriebe wirtschaftlich skaliert werden”, sagte Mike O’Keeffe, Vice President für Service- und Softwarelösungen bei Vertiv in Europa, Nahost und Afrika. “Vertiv Environet Alert bietet kleinen und mittleren Unternehmen unverzichtbare Monitoring-Dienste, damit sie mit ihrer kritischen Infrastruktur verbunden bleiben und die Geschäftskontinuität sicherstellen können.”

Vertiv Environet Alert stellt auch Branchen wie dem Gesundheitswesen, dem Finanzsektor, Behörden, dem Bildungswesen und anderen Unternehmen, die auf kleinere Rechenzentren und periphere Einrichtungen angewiesen sind, erstklassige Kontroll-, Warn-, Trending- und Datenorganisationsfunktionen zur Verfügung. Es ist mit SNMP (Simple Network Management Protocol)-Geräten kompatibel und lässt sich über eine veröffentlichte API-Schnittstelle mit anderen Netzwerkmanagement-Tools, Data Center Infrastructure Management (DCIM)-Software und Gebäudeverwaltungssystemen verbinden. Auf diese Weise erhalten Anwender einen vollständigen Überblick über den Netzwerkbetrieb und können die Verwaltung dieser Systeme optimieren.

Weitere Informationen zu Vertiv Environet Alert und das gesamte Portfolio der Infrastrukturüberwachung und Managementlösungen von Vertiv finden Sie unter Vertiv.com.

Über Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) bringt Hardware, Software, Analytics und Services zusammen, damit Applikationen bei Kunden kontinuierlich laufen, optimal performen und sich mit den Geschäftsanforderungen weiterentwickeln. Als “Architects of Continuity”™ löst Vertiv die wichtigsten Herausforderungen, denen Rechenzentren, Kommunikationsnetzwerke sowie kommerzielle und industrielle Anlagen ausgesetzt sind, mit seinem Portfolio von Strom-, Kühlungs- und IT-Infrastrukturlösungen und Services, das Netzwerke von Cloud- bis Edge-Computing abdeckt. Die Unternehmenszentrale befindet sich in Columbus, Ohio, in den USA. 20.000 Mitarbeiter arbeiten für Vertiv in mehr als 130 Ländern weltweit. Weitere Informationen und die aktuellsten Neuigkeiten und Inhalte von Vertiv finden Sie unter: https://www.vertiv.com/de-emea/

