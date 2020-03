vertical präsentiert sich ab 23. März auf der DiMitEx

Hilfreich in der Corona-Krise: Virtuelle Messe zur Digitalisierung des Mittelstands

Sulzbach, 20. März 2020 – Der IT-Hersteller vertical GmbH ist Teil der DiMitEx – der virtuellen Messe rund um das Thema Digitalisierung im Mittelstand. Ab dem 23. März können sich Interessierte eine Woche lang zu den Themen Digital Workplace, Business Solutions und Managed Services beraten lassen. Der Besuch der Ausstellung ist ebenso kostenlos wie die Teilnahme am begleitenden Vortragsprogramm, an dem auch vertical am Freitag, dem 27. März, mit einem Livevortrag beteiligt ist.

Ein Messebesuch in Zeiten von Corona? Eigentlich undenkbar, sämtliche Leitmessen sind abgesagt oder verschoben. Gerade die momentane Krise macht deutlich, wie wichtig es auch für Mittelständler ist, ihre Prozesse durchgängig zu digitalisieren. Die virtuelle Messe DiMitEx bietet hierfür eine optimale Informationsplattform. vertical konnte sich dank digital aufgesetztem Geschäftsmodell problemlos kurzfristig im Homeoffice strukturieren und ist deshalb in der Lage, sämtliche Arbeitsprozesse sowie Services unbeeinträchtigt und flexibel aufrechtzuerhalten. So kann das Unternehmen ohne Einschränkung ab Montag, dem 23. März, mit einem eigenen virtuellen Messestand für eine komplette Woche auf der DiMitEx präsent sein. Interessierte besuchen den Messestand ganz einfach via PC, Tablet oder Smartphone und lassen sich von den vertical-Experten hinsichtlich einer erfolgreichen digitalen Transformation beraten. Zudem hat jeder Messebesucher die Möglichkeit, den neuen Unternehmenskonfigurator “BusinessDesigner” live zu erleben.

Das Motto von vertical: #FuckTheRoutine

Disruptive Markteinführungen verändern in kurzer Zeit ganze Wirtschaftsbereiche. Branchen verändern sich über Nacht, herkömmliche Geschäftsmodelle werden obsolet. Deshalb bieten immer mehr Unternehmen holistische Lösungen anstatt einzelner Produkte an. Wie geht ein mittelständiges Unternehmen diese Schwierigkeit an? Kevin Gründling, Digital Transformation Consultant bei vertical, erklärt in seinem Livevortrag “#FuckTheRoutine – Chancen und Hürden der digitalen Transformation im Mittelstand” wie es vertical gelungen ist, mit einer cloudbasierten, skalierbaren Lösung das eigene Geschäftsmodell zu transformieren – und wie mittelständische Unternehmen diesen Weg für ihre eigene Transformation nutzen können. Er steht ebenso für alle Fragen rund um schnelle Lösungsansätze für effizientes Homeoffice von Mitarbeitern zur Verfügung. Der kostenlose Vortrag findet am Freitag, dem 27. März, um 10:35 Uhr statt. Aufzeichnungen sämtlicher Vorträge sind im Nachgang noch bis zum 3. April 2020 online abrufbar.

Die Anmeldung erfolgt über den Link: www.dimitex.de/#register

Schon 2002 gehen unsere Geschäftsführer Alexandre Seifert und Paul Martin ungewöhnliche Wege. Mit Sondergenehmigung gründen die 15- und 16-jährigen Teenager die IT-Firma SMC Systems. 2012 ensteht daraus schließlich vertical, ein aufstrebendes IT-Unternehmen mit Sitz in Sulzbach (Taunus) und Dresden. An den Standorten arbeiten mittlerweile insgesamt über 80 Mitarbeiter.

Die Durchdringung aller Branchen und Gesellschaftsbereiche mit dem Thema der digitalen Transformation lässt vertical umdenken. Nach der eigenen Transformation 2016 ermöglicht vertical nun anderen Unternehmen, die gesamte IT-Infrastruktur inklusive Service und Support über eine zentrale Web-Plattform zu beziehen. So werden Mitarbeiter von sinnlosen Routinearbeiten befreit, damit Unternehmen zur Agilität und Kreativität eines Start-Ups zurückkehren können.

