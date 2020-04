Versandhändler für Garten-Bauelemente lässt sich von Virus nicht unterkriegen

In vielen Branchen sucht sich das Coronavirus seine Opfer. Als erstes trifft es dabei die Unternehmen, die durch die vorgeschriebenen Maßnahmen zum Gesundheitsschutz ihr Geschäft nicht wie gewohnt ausführen können. Ein wesentlicher Faktor ist ein reibungsloser Umstieg auf digitale Kommunikationswege und Geschäftsprozesse.

Unternehmen wie die S&V Baustoffversand OHG haben diesen Schritt mit Bravour gemeistert. Unter der Marke Stegplattenversand vertreibt die OHG Stegplatten, Wellplatten, HPL Platten und weitere Produkte für Haus, Hobby & Garten zu überzeugenden Konditionen.

Die firmeneigene Website www.stegplattenversand.de profitierte von Anfang an von den schlanken, digitalen Prozessen und einer Erreichbarkeit und Beratung ohne Einschränkung.

“Das Coronavirus hat keinerlei Auswirkungen auf Lieferzeit, Verfügbarkeit oder Erreichbarkeit. Alle Maßnahmen wurden getroffen, um einen reibungslosen Ablauf zu garantieren.”

Der telefonische sowie der E-Mail-Kontakt mit dem Team wird dementsprechend genauso wenig beeinflusst wie der Postweg oder die Speditionslieferungen. Eine Erreichbarkeit ist nach wie vor von Montag – Freitag von 08:00 – 18:00 Uhr und Samstag von 09:00 – 16:00 Uhr gewährleistet.

Durch die frühzeitig getroffenen Maßnahmen und den reibungslosen Umstieg auf ein effizientes und risikofreies Online-Geschäft profitiert aber nicht nur die S&V Baustoffversand OHG. Viele in Isolation befindlichen Menschen widmen sich in der Frühlingszeit ihren aufgeschobenen Projekten im Garten. Mit Stegplattenversand besteht also ein starker und verlässlicher Partner, auf den man sich bei Renovierungs- und Umbaumaßnahmen im eigenen Garten stützen kann – gerade in dieser schwierigen Zeit.

Direkte Anfragen sind unter der 0209 8830 7717 oder per E-Mail an info@stegplattenversand.de möglich.

S&V Baustoffversand vertreibt unter der Marke Stegplattenversand hochwertige Stegplatten, Wellplaten, HPL Platten und weitere Produkte für Haus, Hobby & Garten zu besten Konditionen. Wir liefern deutschlandweit und nach Österreich schnell und zuverlässig.

Kontakt

S&V Baustoffversand OHG

Thomas Koch

Pommernstraße 17b

45889 Gelsenkirchen

0209 8830 7717

info@stegplattenversand.de

https://stegplattenversand.de/

