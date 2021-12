Verlag Heilbronn: Der Katalog 2022 ist da

Wir machen Bücher für Menschen auf dem inneren Weg | Auszeichnung des Freistaates Bayern | Eine Ethik der Achtsamkeit

Der Verlag Heilbronn publiziert Schriften, die geprägt sind von Interreligiöser Toleranz. Das Portfolio umfasst Meditation, Mystik, Meisterschaft des inneren und äußeren Lebens, Musik und Kosmische Harmonie im Kontext des Universalen Sufismus jenseits religiöser Dogmen. Die Publikationen sind größtenteils Veröffentlichungen der Lehren des Musikers und Religionsgelehrten Hazrat Inayat Khan sowie Bücher von seinen Nachfolgern und dem Genre verwandten Autorinnen und Autoren.

Die Bücher sind Wegweiser zu Selbstverwirklichung und Gotteserkenntnis. Sie geben Antworten und Lösungsansätze für das tägliche Leben und die persönliche spirituelle Praxis.

Auszeichnung des Freistaates Bayern 2021

Der Verlag wurde 2021 für sein „herausragendes Programm und das vielversprechende Publikationsvorhaben“ (Dream Flowers) mit einer Verlagsprämie ausgezeichnet.

Aus der Stellungsnahme der Jury:

Der Verlag Heilbronn, ansässig in Polling, wurde 1981 gegründet – mit einem ganz besonderen Verlagsprofil […]. Im Gegensatz zu vielen anderen Hochglanz-Publikationen, die Yoga, Ayurveda und Co. tendenziell als Lifestyle-Thema behandeln, geht es hier stets um Tiefe und Verständnis für inneren Weg, um Kontemplation, etwa im Buch „Ritterschaft des Herzens. 40 Regeln für ein aufrechtes Leben, […].

Eine Ethik der Achtsamkeit – Ritterschaft des Herzens

Einen besonderer Schwerpunkt legt der Verlag auf die Entwicklung der Persönlichkeit und ethisches Verhalten u. a. mit seiner Neuerscheinung Ritterschaft des Herzens.

Wie können wir die Welt, was auch immer geschieht, mit wachem Blick betrachten und den Herausforderungen des Lebens nicht nur in schwierigen Zeiten begegnen? Wie finden wir Wege, gesellschaftlich wieder mehr zusammenzuwachsen? Was kann uns dabei helfen? Eine moderne ritterliche Ethik der Achtsamkeit. Die 40 Regeln der Ritterlichkeit sind wie ein Blick in den Spiegel, der hilft, ethisches Verhalten zu üben und in unsere Beziehungen zu allen Wesen und uns selbst Achtsamkeit zu bringen. Neben jahrtausendealten Werten wie Gerechtigkeit, Fairness, Ausgewogenheit, Maßhalten, Mut, Weisheit und Großzügigkeit rückt heute die Achtung gegenüber allem Leben sowie eine universale Verantwortung in den Fokus.

Ritterschaft des Herzens gibt es als Kartenset oder als Buch solo

Verlag Heilbronn: Katalog 2022

Der Verlag Heilbronn ist der Verlag für anspruchsvolle spirituelle Literatur: Mystik, Meditation, Interreligiöse Spiritualität und Universaler Sufismus. Die dort verlegten Bücher vermitteln tiefes spirituelles Wissen und begleiten auf dem Weg der Herzöffnung und Gotteserkenntnis. Jenseits religiöser Dogmen sind die Bücher des Verlages Hilfe für das tägliche Leben und die persönliche meditative Praxis.

Im Zentrum der Verlagsarbeit steht die Botschaft des großen indischen Sufimystikers Hazrat Inayat Khan. Er wurde 1882 in der indischen Stadt Baroda geboren. Schon in jungen Jahren wurde ihm der Titel „Tansen“, bedeutendster lebender Musiker Indiens, verliehen. Seine Lehre ist eine Botschaft von Liebe, Harmonie und Schönheit.

