Location: Gesellschaftshaus Palmengarten

Street: Frankfurt am Main 11

City: 60325 – Frankfurt/Main (Germany)

Start: 08.04.2022 09:00 Uhr

End: 09.04.2022 13:00 Uhr

Entry: 45.50 Euro (non 19% VAT)

Die Anmeldungen zum Wein-, Bier- und Spirituosenwettbewerb 2022 sind eröffnet!

Ab sofort können sich Wein-, Bier- oder Spirituosenproduzenten aus der ganzen Welt mit ihren Produkte zur 6. Edition der Frankfurt International Trophy anmelden.

Die Frankfurt International Trophy ist ein großer und internationaler Wettbewerb in Deutschland, der internationale Experten und erfahrene Amateure in seiner Jury vereint. Die internationale Verkostung findet jährlich im April in Frankfurt statt und lädt alle Wein-, Bier- und Spirituosenproduzenten dazu ein, sich mit ihren Erzeugnissen bei dem Wettbewerb anzumelden.

Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nur um die Anmeldung von Produktproben handelt und keine Anwesenheit der Produzenten selbst erfolgt/erwartet wird.

Registrierung der Proben:

Ab dem 3. Januar 2022 > Start der Anmeldung

Bis zum 4. März 2022 > Registrierung (online)

Bis zum 11. März 2022 > Erhalt der Proben

Anmeldegebühren pro Produkt:

45.50 EUR zzgl. MwSt.

Die Verkostung findet an zwei Tagen statt:

Freitag und Samstag, 8. – 9. April 2022

im Gesellschaftshaus Palmengarten in Frankfurt am Main

Veröffentlichung der Ergebnisse:

13. April 2022 > Online Bekanntgabe der Ergebnisse

Anmeldungen sind auf der Webseite möglich: https://www.frankfurt-trophy.com/pro/login

Produkte, die in Frankfurt ausgezeichnet werden, sind das Ergebnis einer strengen Selektion mit hohem Mehrwert. Einkäufer und Konsumenten profitieren beide von den hohen Standards des ISO 9001 zertifierten Wettbewerbs und von der Meinung des Konsumenten, die in jeder ausgezeichneten Flasche repräsentiert ist.

Alle eingereichten Proben werden blind von einer internationalen Jury, bestehend aus professionellen Verkostern sowie erfahrenen Wein- oder Bierliebhabern, verkostet. Bei der Verkostung der Spirituosen nehmen ausschließlich professionelle Verkoster teil.

Mehr Informationen unter: https://www.frankfurt-trophy.com/

Über die Frankfurt International Trophy

Die Frankfurt International Trophy (FIT) ist ein Wettbewerb für Weine, Biere und Spirituosen, die aufgrund ihrer hohen Qualität einen Preis erzielen können. Sie ist der größte internationale Wettbewerb in Deutschland, der internationale Fachexperten und erfahrene Amateure in einer Jury vereint. Der Wettbewerb richtet sich an alle Weine, Biere und Spirituosen der Welt.

Veranstalterin ist die Armonia Deutschland GmbH in Mainz.

Die Frankfurt International Trophy ist ISO 9001 zertifiziert und darf maximal ein Drittel der Anstellungen auszeichnen, um Erzeuger und Konsumenten eine strenge Selektion zu garantieren.

Der Weinwettbewerb ist vom Hessischen Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz anerkannt, das die Verwendung von Medaillen für die Vermarktung der Weine erlaubt.

Jedes Jahr wir die Ehrenpräsidentschaft von prominenten Persönlichkeiten aus der Sternegastronomie übernommen.

Kontakt

Armonia Deutschland GmbH

Maturin Craplet

Im Niedergarten 10

55124 Mainz

06131 4904010

gewaehlt2023@kundenservicedesjahres.de

http://www.kundenservicedesjahres.de