Verifort Capital verkauft Wohn- und Geschäftshaus in Dorsten.

Die Verifort Capital Gruppe hat ihren ersten Verkauf im neuen Jahr erfolgreich abgeschlossen. Das Wohn- und Geschäftshaus in Dorsten wurde zum 31.01.2020 an ein Berliner Unternehmen für einen zweistelligen Millionenbetrag verkauft.

Über das Objekt in Dorsten

Bei der Immobilie in Dorsten handelt es sich um ein im Jahr 2000 erbautes Wohn- und Geschäftshaus direkt im Zentrum der Stadt, welches bei einer Grundstücksgröße von rund 4.200 m² über eine Gesamtmietfläche von knapp 8.700 m² verfügt. Hauptmieter des Objekts ist eine große Lebensmittelkette, außerdem gehören zwölf Wohnungen zur Immobilie. Die Lage am Anfang der Dorstener Fußgängerzone sowie die unmittelbare Nähe zum Einkaufszentrum Mercaden sowie zu einem Nahversorgungszentrum tragen zur guten Sichtbarkeit und zu einer hervorragenden Lage des Objekts bei. Die Stadt Dorsten hat circa 76.000 Einwohner und gehört zum Kreis Recklinghausen (NRW) sowie zur Metropolregion Rhein-Ruhr. Über mehrere Autobahnen und Bundesstraßen ist Dorsten gut an das überörtliche Verkehrsnetz angeschlossen.

Die Verifort Capital Gruppe ist ein Immobilien- und Beteiligungsunternehmen mit Standorten in Berlin, Düsseldorf, Offenbach, Frankfurt (Oder) und Hauptsitz in Tübingen. Der Fonds- und Asset-Manager ist auf die Bewirtschaftung und den Handel von Gewerbeimmobilien spezialisiert. Verifort Capital steht mit seinem Investmentansatz für Verlässlichkeit, Transparenz und Werthaltigkeit. Mit rund 18.000 privaten Kapitalanlegern gehört das Unternehmen in Deutschland zu einem der führenden Anbieter im Segment Alternativer Investmentfonds (AIF).

Verifort Capital investiert über seine Fonds hauptsächlich in Gewerbeimmobilien, die aufgrund von Sondersituationen über Wertsteigerungspotenziale verfügen. Verifort Capital erwirbt solche Immobilien, restrukturiert sie und bringt die Objekte anschließend erfolgreich zurück an den Markt. Langfristige Kooperationen mit renommierten Partnern sowie ein erfahrenes Asset Management zählen dabei zu den wichtigsten Erfolgsfaktoren des Unternehmens.

Kontakt

Verifort Capital Group GmbH

Anne Dück

Konrad-Adenauer-Str. 15

72072 Tübingen

07071 3665-100

presse@verifort-capital.de

https://www.verifort-capital.de