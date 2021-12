Verbrauchertipp: Diese fünf Dinge sollten Senioren bei der Verrentung ihrer Immobilie unbedingt beachten

Immobilienverrentung bei Senioren immer beliebter

(München, Dezember 2021) Ein Modell zur zusätzlichen Altersabsicherung macht Schule: Seit einigen Jahren setzt sich auch in Deutschland die Immobilienverrentung zunehmend durch. Das Modell erlaubt es Senioren mit Wohneigentum, das in den eigenen vier Wänden gebundene Kapital flüssig zu machen – und das, ohne aus dem Haus oder der Wohnung ausziehen zu müssen. Doch die vergleichsweise einfache Formel „Immobilie gegen Geld und Wohnrecht“ hält trotz zahlreicher Vorteile einige Fallstricke bereit. Welche fünf Punkte interessierte Senioren deshalb unbedingt beachten sollten, erklären nachfolgend die Experten der DEGIV, der Gesellschaft für Immobilienverrentung, die unabhängig zu verschiedenen Modellen berät. (www.degiv.de).

Die zwei wohl gängigsten Varianten der Immobilienverrentung bestehen aus der Immobilien-Leibrente und dem lebenslangen Nießbrauchrecht. Während Erstere eine monatliche Rente bei lebenslangem mietfreien Wohnrecht vorsieht, bietet die Verrentung mit Nießbrauchrecht die – auch in rechtlicher Hinsicht – sicherere Alternative. Um das gewünschte Ziel einer möglichst risikoarmen und dauerhaften Absicherung im Alter zu gewährleisten, sollten verrentete Senioren auf fünf Dinge besonderes Augenmerk legen.

1. Anbietervergleich

Ausführliche, persönliche und unverbindliche Beratung – mit Besprechung von Prozess und Zielsetzung sowie erster Sondierung des Marktes. Vergleichen unterschiedlicher Anbieter und Varianten.

2. Erstrangige Eintragung im Grundbuch

Bei Einigung zwischen Käufer und Verkäufer und Beurkundung durch Notar ist es wichtig, den Eintrag des Nießbrauchrechts im Grundbuch an erster Stelle durchzuführen. Damit wird laut DEGIV sichergestellt, dass der Verkäufer selbst bei einem möglichen Auszug das Recht auf Vermietung samt Mieteinnahmen hat.

3. Instandhaltungspflicht

Im Vertrag sollte klar geregelt sein, wer für die Instandhaltung der Immobilie verantwortlich ist. Findet sich diesbezüglich keine Regelung, trifft die Instandhaltungsflicht den Nießbraucher, nicht den neuen Eigentümer.

4. Mindestlaufzeit bei Leibrente

Im Fall einer Leibrente sollten die Verkäufer eine Mindestvertragslaufzeit zusichern, die im frühen Todesfall auch deren Erben zugutekommt.

5. Vertragliche Absicherung dank Rückfallklausel (Leibrente)

Unbedingt vertraglich zugesichert werden sollte im Falle der Leibrente eine Rückfallklausel, dank der der Verkäufer das Eigentum zurückerhält, wenn der Käufer insolvent wird und die Leibrente nicht mehr zahlen kann.

Die klassische Immobilienverrentung mit Nießbrauch oder Wohnrecht kann ebenso wie Leibrente, der Verkauf mit Rückanmietung oder ein Teilverkauf für Senioren ein gangbarer Weg sein, um sich beispielsweise Pflege im Alter, Reisen oder kulturelle Teilhabe leisten zu können. Weitere Informationen finden sich unter: www.degiv.de

