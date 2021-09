Verbraucherbedürfnis: Nachhaltigkeit in der Region Hannover.

Im Moment profitieren hauptsächlich Agrar-Unternehmen von dem Prädikat „Produkte aus der Region für die Region“.

Sogar Discounter schreiben sich sehr erfolgreich diesen Lokalpatriotismus für Obst und Gemüse auf die Fahne. Das Regionalität aus verschiedenen Gründen wichtig ist, wird einer immer breiteren Bevölkerung klar. Jedes Unternehmen sollte auf diesen Verbraucheranspruch reagieren – nur wie? Mit einer neuartigen Lösung kann ab jetzt jedes Unternehmen zum regionalen Helden werden.

Dauerhaft den besten Ruf mit Ihrem eigenem Charity-Projekt. LOCAL HEROES wie Einkaufscenter, Hotels, Niederlassungen oder Unternehmen macht nichts so attraktiv, wie ein Engagement für die eigene Region. Echte Projekte aus der Region für die Region. Als Projektpaten werden diese Unternehmen im eigenen geographischen Umkreis tätig. Gemeinsam mit der monetären und persönlichen Unterstützung von Followern, Fans, Mitarbeitern und Bürgern werden zum Beispiel Spielplätze gebaut, Schwimmkurse organisiert, Bäume gepflanzt. Eingereicht werden diese Projekte von Bürgerinnen und Bürgern der Region. Denn diese Menschen wissen, woran es mangelt und was die Region braucht. Realisiert werden die Projekte dann im Namen des Patenunternehmens und der Region. Über den Verlauf der Projekte wird permanent informiert. Online, in den Lokalzeitungen, auf der eigenen Webseite. Mehr Rückhalt aus der Umgebung und bessere Publicity geht nicht. Um eine Plug-and-Play Lösung für solche Engagements inklusive Gemeinnützigkeitsstatus anbieten zu können, wurde DasBand.org entwickelt. DasBand.org steuert alle Prozesse vom Spendensammeln über die Kommunikationsstrategie bis zur, wenn nötig, baulichen Realisierung der Projekte.

Es gibt also keine Ausrede mehr, sich nicht für die eigene Region zu engagieren. Mit dabei sind zum Beispiel in Hamburg das Super 8 Hotel und das Arthotel ANA in der Hafen City, aber auch Unternehmen wie die Yomma GmbH.

Jetzt geht es auch in Hannover los

In Hannover ist als erster Projektpate die pure care concept UG dabei, Geschäftsführerin Daniella Koch-Lenz: „Wir engagierten uns für das Bollerwagen Café; das ist ein Straßencafé für obdachlose und bedürftige Menschen. Wir sind ein kleines, regionales Unternehmen. Dennoch stellen wir uns den Herausforderungen unserer Zeit. Im Rahmen unserer Möglichkeiten wollen wir den Menschen helfen, die an einer Stelle in ihrem Leben ins Straucheln kamen und nun auf der Straße leben. Falls es uns darüber hinaus gelingt, Aufmerksamkeit auf uns, unsere Leistungen, unser Denken und Handeln für nachhaltigen Konsum zu vermitteln, haben wir mehr als unser Ziel erreicht.“ Wer spenden möchte findet mehr Informationen unter www.DasBand.org

Allgemeine Informationen Bollerwagen Café

„Das kann jedem von uns passieren.“ sagt Sandra Lüke, die Initiatorin vom Bollerwagen Café. Lüke weiter: „Als ich im Oktober 2015 wirklich mit einem alten Bollerwagen angefangen habe, obdachlose und bedürftige Menschen in Hannover mit dem Nötigsten zu versorgen, wäre ich ja im Leben nicht darauf gekommen, was wir alles zusammen bewegen können.“ Mittlerweile fühlt sich Lüke ehrenamtlich jede Woche für bis zu 220 Menschen zuständig, die auf der Straße leben oder bedürftig sind.

Es gibt sogar eine Notfallnummer. Wird die Nummer 0152 – 01 79 73 15 gerufen, sind Lüke und Kollegen umgehend mit dem Nötigsten vor Ort und helfen. Auch Hilfestellung bei Behördengängen gehört zu den Aufgaben, die das Bollerwagen Café mit den Gästen gemeinsam erledigen kann. Das übergeordnete Ziel ist immer, die Situation der Menschen zu stabilisieren. Lüke: „Auch wenn diese Menschen am Boden sind, es kann sich immer noch zum Guten wenden. Und wir alle dürfen nie vergessen: So ein Schicksal kann jedem von uns geschehen.“ Aus dem Bollerwegen wurde mittlerweile ein kleiner Transporter. Und genau da liegt die aktuelle Herausforderung; dieser Transporter wird noch bis zum Jahresende 21 „durchhalten“ – das Café braucht einen neuen. Lüke: „Dieser neue Transporter muss nicht neu sein! Er muss laufen und wenn wir bis Jahresende 10.000 Euro mit DasBand zusammen bekommen, dann kaufen wir einen guten Gebrauchten. Es muss weitergehen! Vielen Dank Hannover! Handele heldisch in deiner Region. :-)“

Sachinformationen DasBand

Spendenkonto: DAS BAND GUG

Hamburger Sparkasse AG

DE81 2005 0550 1500 8705 53

Verwendungszweck wenn Sie für das Bollerwagen Café spenden wollen: BWC-Han-21 (Lassen Sie den Verwendungszweck frei, kommt das Geld einem anderen gemeinnützigen Zweck in einer anderen Region zugute.)

Die Seite der Organisation www.DasBand.org erfüllt damit den Zweck der Mittelverteilung als unabhängige Organisation und kommt permanent einer selbstauferlegten Informationspflicht nach, indem tagesaktuell über Projekte und deren Verlauf auf www.BasBand.org informiert wird.

Allgemeine Informationen DasBand

Das Band ist eine religiös und weltanschaulich unabhängige gemeinnützige Organisation, die sich aus einer intrinsischen Motivation aller Beteiligten für die Optimierung der Lebensumstände in Lokalregionen heraus engagiert: gemeinsam, effizient, transparent. Seit 2021 arbeiten wir an der Aufwertung von Regionen und Quartieren durch Impulse aus der Bevölkerung, um dort zu helfen, wo aktueller Bedarf herrscht und Missstände beseitigt werden sollen. Dabei binden wir die Bewohnerinnen und Bewohner aktiv in die Gestaltung ihrer Zukunft und ihrer Lebensumstände ein, indem sie selbst Projekte einreichen können, die DasBand von A-Z umsetzt. Die nachhaltige Gemeindeentwicklung und Verbesserung der Lebensqualität sind unser oberstes Ziel. Wir reagieren schnell auf Notlagen und schaffen nachhaltige Projekte zur Quartiersentwicklung. Unser deutschlandweites Ziel: Jede Mitbürgerin und jeder Mitbürger soll sowohl das eigene als auch das Potenzial seiner Region durch Mitgestaltung der lokalen Umstände voll entfalten können.

DasBand. Handele heldisch in deiner Region!

Anlagen: Foto // Fotos mit freundlicher Genehmigung von Daniella Koch-Lenz

Bildunterschrift: Friseurmeisterin Daniella Koch-Lenz in ihrem Salon in Langenhagen

Logo DasBand / diverse

HL: 51 Zeichen mit Leerzeichen

Sub: 489 Zeichen mit Leerzeichen

Copytext: 2.126 Zeichen mit Leerzeichen

Pressekontakt

Bei Veröffentlichung freuen wir uns über Mitteilung / Belegexemplare.

Vielen Dank

Ganze Meldung HERUNTERLADENhttps://apeiron.partners/presse

Kontakt: APEIRON.PARTNERS by Nik Thörner

Am Kaiserkai 69, 20457 Hamburg

Tel.: +49(0)40-244 24 10 60 Fax: +49(0)40-244 24 10 61

info@apeiron.partners

www.apeiron.partners

Pressemeldung im Namen der

Das Band gUG (haftungsbeschränkt), Vertretungsberechtigt: Nikias Thörner und Andreas Pacelli, Am Kaiserkai 69, 20457 Hamburg

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Apeiron.Partners

Herr Nikias Thörner

Am Kaiserkai 69

20457 Hamburg

Deutschland

fon ..: 040 244 24 10 60

fax ..: 040 244 24 10 61

web ..: http://www.apeiron.partners

email : nt@apeiron.partners

Allgemeine Informationen APEIRON.PARTNERS – Zwischen Kundenwünschen und Wunschkunden liegt ein Erfolgspotential, das genutzt werden möchte. Mehr Zufriedenheit bei allen Beteiligten, bessere Bindung zueinander und abrufbares Neugeschäft sind realisierbar. Mit vorhandenen Ressourcen plus kluger Unterstützung entfalten Sie Ihr ganzes Format. Als empirische Spezialisten für Neugeschäft bringen wir mehr über Ihre Märkte und Zielgruppen in Erfahrung. Als empathische Markentechniker und Unternehmensbotschafter stellen wir Ihre Stärken heraus. Als neutrale Instanz haben wir – intern wie extern – erstaunliche Fragen und finden Antworten mit Mehrwert. Apeiron macht Unternehmen relevanter, Angebote interessanter und Leistungen sichtbar. Vom Einzelhändler bis zum Bundesland, vom Verleger bis zum Flughafen und darüber hinaus: Apeiron ist da. Nutzen Sie unsere Erfahrung aus 25 Jahren Kundenorientierung und unsere anhaltende Neugier auf Neues: zum Beispiel auf Sie, Ihren Markt und Ihre neuen Kunden.

Sie finden uns in 20457 Hamburg Am Kaiserkai 69 neben der Elbphilharmonie und im Netz unter www.apeiron.partners. Oder Sie rufen uns an: 040 244 24 10 60

Wir freuen uns, wenn wir Sie mit dieser Meldung inspirieren durften.



Pressekontakt:

Apeiron.Partners

Herr Nikias Thörner

Am Kaiserkai 69

20457 Hamburg

fon ..: 040 244 24 10 60

web ..: http://www.apeiron.partners

email : nt@apeiron.partners