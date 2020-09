Verbindungstechnik für Tiernahrungs-/Getreideverarbeitung

Rohrverbindungstechnik für Tiernahrungsproduktion und Getreideverarbeitung

Produktionsanlagen für Tiernahrung und für die industrielle Getreideverarbeitung benötigen als wichtigen Bestandteil leistungsfähige und sichere Förderanlagen, die sich durch eine einwandfreie Mediendurchführung auszeichnen. Die ESKATE® Rohrverbindungstechnik GmbH fertigt dafür die passenden Flanschverbindungen, Spannringe und Biegeteile, wobei höchste Produktqualität und Montagefreundlichkeit im Vordergrund stehen.

Sicherheit hat oberste Priorität

In der Getreideverarbeitung und in der Tiernahrungsproduktion ist Sicherheit ein absolutes Muss. Für diesen Zweck hat ESKATE® den SAFE & SOLID Spannring entwickelt, der sich durch die Vereinigung von Stabilität und einfacher Handha-bung auszeichnet. Durch die große Auflagefläche auf dem Rohr erweist er sich als ideal für eine einwandfreie Mediendurchführung in Förderleitungen. Der SAFE & SOLID Spannring ist als explosionsdruckstoßfest zertifiziert und kann optional mit einem Sicherungsbügel ausgestattet werden, der ein unbeabsichtigtes Öffnen verhindert.

Die Spannring- und Flanschverbindungen für Förderleitungen sowie die Flansche und schweren Ringe aus Winkel und Profilstahl für den Silo- und Behälterbau überzeugen durch Qualität und Montagefreundlichkeit, zwei bedeutsame Faktoren für Effizienz und Wirtschaftlichkeit, von denen Systemanbieter in der ganzen Welt profitieren.

Planungssicherheit durch umfassende Lagerhaltung

ESKATE® hat durch optimierte Herstellungsverfahren und eine ständige Bereithaltung der Rohmaterialien seine Produktionsprozesse so weit angepasst, dass Flansche, Ringe, Reifen, Spannringe und Bunde in kürzester Zeit – zum Beispiel Serien nach Kundenwunsch – produziert und ausgeliefert werden können.

Hinzu kommt eine umfassende Lagerhaltung, die eine rasche Auslieferung von Bestellungen garantiert. Der SAFE & SO-LID Spannring beispielsweise ist ständig in den Standard-Nennweiten von 100 mm bis 630 mm auf Lager. Auch Produkte nach DIN/EN-Normen halten wir jederzeit für eine sofortige Lieferung bereit. Abrufaufträge und Einlagerungen von Werksnormen unserer Kunden sind ebenfalls möglich. Der Versand erfolgt weltweit per Eigentransport, Schiffs- und Luftfracht, Spedition und Paketdienst.

Die ESKATE® Rohrverbindungstechnik GmbH hat mehr als 30 Jahre Erfahrung und ein umfassendes Portfolio in der Entwicklung und Produktion von Rohrverbindungen, Flanschen, Spannringen und Biegeteilen aus Stahl, Edelstahl und Aluminium. Dabei stehen Qualität, Schnelligkeit und Kosteneffizienz stets im Vordergrund.

Derzeit beschäftigt das Unternehmen über 200 Mitarbeiter an seinem Stammsitz Hille in Nordrhein-Westfalen sowie den Niederlassungen in Polen und den Vereinigten Arabischen Emiraten (ESKATE® Middle East).

Mit seinen hochmodernen Fertigungstechnologien und einem weltweit ausgebauten Lieferantennetzwerk hat sich

ESKATE® zu einem zuverlässigen Partner der führenden Systemanbieter für Lufttechnik entwickelt.

