Verantwortung sticht Kurzzeitplanung

Für die herannahend anspruchsvollen Zeiten für Führungskräfte gibt es keinen Masterplan, wie Carman Abraham in einer Netzwerkumfrage ergründete

Die Frage “Sind wir wirklich gut für alles gerüstet?” einer Gesprächsteilnehmerin aus einer von Carmen Abraham unter ihren Netzwerkkontakten durchgeführten Umfrage zu Leadership-Herausforderungen, zeigt, dass viele Unternehmen mit Schallgeschwindigkeit in ein neues Zeitalter katapultiert wurden. “Die Blickrichtung geht weg vom kurzfristig erzwungenen Krisenmanagement im Aktionsradius der Teams und bleibenden Veränderungen im Führungsverhalten. In den Fokus rücken vermehrt die wirtschaftlichen Folgen des Lockdowns und die damit verbundene Verantwortung der Handelnden”, erläutert Carmen Abraham.

Ein Rückfall in alte Muster und Gewohnheiten sei nicht zeitgemäß und würde die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen schwächen, gab ein Teilnehmer der Umfrage beispielsweise zu bedenken. Die größten Herausforderungen liegen in der Wirtschaftsethik, in der inneren Haltung sowie in der sozialen Verantwortung von Führungskräften und Unternehmern, äußerte sich ein anderer. Sales-Verantwortliche treibe zudem die Frage um, wie sich die Ansprache der Kunden verändert und ob dies eine permanente Änderung sein wird. “Das Aufarbeiten der wirtschaftlichen Folgen von Corona werde bei vielen Unternehmen zu Anpassungs- und Restrukturierungsbedarf mit teilweise harten Einschnitten führen”, stellt Abraham deutlich heraus.

Um in herausfordernden Zeiten den Fokus zu behalten, sei es wichtig den Blick auf die eigenen Ressourcen und Werte sowie auf das eigene Unternehmen zu richten. Darüber hinaus müsse die Kommunikation glaubwürdig, klar und wertschätzend erfolgen, gerade, wenn harte Einschnitte bevorstehen. “Hier gilt es, sich in besonderer Weise vorzubereiten, um nicht nur die notwendigen und unangenehmen Botschaften zu vermitteln, sondern auf Augenhöhe präsent und nahbar zu bleiben”, ergänzt Carmen Abraham. Des Weiteren gelte es Entscheidungen gemeinsam, anhand von klugen Parametern zu hinterfragen, dazuzulernen und in den Diskurs zu gehen. “Es gibt für die Bewältigung der Herausforderungen keinen Masterplan und oft bleibt es ein unbequemes Abwägen von Lösungen”, resümiert Carmen Abraham.

Mehr Informationen zu Carmen Abraham – klar.wirksam.kraftvoll – finden Sie unter: www.carmen-abraham.de

Carmen Abraham – klar.wirksam.kraftvoll

Die agile Welt, die digitale Welt, die Welt, die durch schnellen und dynamischen Wandel unübersichtlich geworden ist, stellt ganz neue Anforderungen an Leadership. Carmen Abraham ist Sparringspartnerin und Ratgeberin, wenn Executives und Leistungsträgern in Zeiten von “VUCA” Komplexität die Sicht vernebelt, der Wirkungsgrad ihrer Rolle plötzlich eingeschränkt scheint und sie sich eher als Getriebener fühlen denn als Gestalter.

Mithilfe von Carmen Abraham finden Leistungsträger Klarheit, erhöhen ihren Wirkungsgrad und erleben ihre ganze Stärke.

Kontakt

talentwaerts KG | Carmen Abraham

Carmen Abraham

Grüneburgweg 12

60322 Frankfurt am Main

+49 69 90559072

mail@carmen-abraham.de

http://www.carmen-abraham.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.